Slavia a Plzeň chtějí před sobotním šlágrem zabránit excesům a nenávistné kulise

Praha - Fotbalové kluby Slavia Praha a Viktoria Plzeň se před sobotním šlágrem 23. kola první ligy shodly na tom, že nechtějí, aby zápas provázely excesy a taková nenávist jako při posledním vzájemném duelu v Edenu v nadstavbové části minulé sezony. Kluby před ostře sledovaným přímým soubojem o první místo v tabulce chystají několik společných akcí, dnes se například potkali kapitáni obou týmů, slávista Tomáš Holeš a plzeňský Lukáš Hejda.

Vzájemné duely poslední dobou provázela velmi nenávistná atmosféra a vrcholem byl vloni v květnu zápas nadstavbové části, v němž Plzeň v Edenu po remíze 1:1 nakročila k zisku titulu. Pražané dostali za několik incidentů včetně vhazování předmětů fanoušky na hřiště pokutu 300 tisíc korun a disciplinární komise jim podmínečně uzavřela část hlediště. Nevhodně se choval také šéf západočeského klubu Adolf Šádek.

"Náš poslední domácí zápas s Viktorií Plzeň byl jeden z nejhorších, které jsem zažil. To, jak se k sobě všichni bez výjimky na stadionu chovali, na fotbal nepatří. Minule se 90 minut skandovalo proti soupeři. Já se fakt styděl, takhle si fotbal nepředstavuji," řekl na setkání s novináři předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

"Proto jsme se domluvili s Plzní na tomhle společném projektu. Dohodli jsme se, že se do toho zapojí všichni - majitelé klubů, kapitáni, trenéři. Moc bych si přál, aby ten zápas byl boj na krev na hřišti, ale aby vše bylo v rámci fair play. Věřím, že ten zápas zvládnou všichni, rozhodčí. Pojďme se hecovat, ale nenávist prostě do fotbalu nepatří," doplnil Tvrdík.

Před zápasem zamíří spolu se Šádkem do motolské nemocnice a podpoří organizaci Donor, která pomáhá při dětských transplantacích. Každý z klubů věnuje 100 tisíc korun. Během utkání budou sedět vedle sebe společně ve VIP lóži. Slavia se také rozhodla odstranit plot před sektorem pro hostující fanoušky. Oba kluby apelují na své příznivce, aby se zdrželi vulgárních nadávek vůči soupeři.

"Pro mě je strašně smutné, když mi pan Šádek říká, že dnes už k nám fanoušci nechtějí jezdit. Že ta míra nenávisti je taková, že po sobě lijí pivo, házejí lahve. To je indikátor, že je potřeba říct 'dost'. Když se dívám do historie třeba na derby, byly to velké bitvy na hřištích, hráči odcházeli i se zlomenýma nohama, ale pak třeba spolu šli na pivo," řekl Tvrdík. "Nejsem tak naivní, že se vše změní ze dne na den, ale je to takový první krok," doplnil.

"Poslední zápas byl hodně vyhecovaný, už to bylo přes čáru. Stalo se, doufám, že už se takové situace opakovat nebudou. Ať je to v hledišti v mezích. Nikdo nechce, aby se na hřiště házely kelímky nebo jiné věci. Věřím, že to bude bitva jen na hřišti," uvedl Hejda.

Zápas má v sobotu výkop v 18:00, Slavia vede tabulku o bod před mistrovskou Plzní.