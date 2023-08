Slalomářské hlídky získaly na úvod juniorského MS čtyři zlaté medaile

Ilustrační foto - Mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu, 14. srpna 2022, České Budějovice. Klára Kneblová.

Ilustrační foto - Mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu, 14. srpna 2022, České Budějovice. Klára Kneblová. ČTK/Pancer Václav

Krakov - Čtyři zlaté medaile vynesl českým reprezentantům úvodní soutěžní den mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu. V Krakově zvítězily hlídky juniorských kanoistů, kanoistek, kajakářek a kanoistek do 23 let, starší kajakářky přidaly stříbro a juniorští kajakáři bronz.

Nejjednoznačnější bylo prvenství juniorských kanoistek, které se na trať vydaly v sestavě Klára Kneblová, Valentýna Kočířová, Natálie Erlová a zvítězily o 5,69 sekundy před slovinskou trojicí. Kneblová předtím triumfovala i na kajaku spolu s Klárou Mrázkovou a Bárou Galuškovou.

V Polsku zvítězili také kanoisté Lukáš Kratochvíl, Tomáš Větrovský, Filip Jiras a kanoistky Eva Říhová, Gabriela Satková a Tereza Kneblová. Rovněž Satková získala v závodech hlídek dvě medaile, na kajaku byla v kategorii do 23 let druhá spolu s Antonií Galuškovou a Lucií Nesnídalovou.

Pro juniorský bronz si dopádlovali kajakáři Matyáš Novák, Marek Bízek a Michal Kopeček. Bez medaile skončili čeští slalomáři jen ve dvou z osmi finálových závodů.