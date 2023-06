Slalomářské hlídky na Evropských hrách poznamenalo dlouhé čekání na výsledky

Krakov - Premiéra vodního slalomu na Evropských hrách se nesla ve znamení dlouhého čekání na výsledky. České trio Amálie Hilgertová, Antonie Galušková a Tereza Fišerová čekalo bezmála hodinu, než se definitivně dozvědělo o své stříbrné medaili. Ještě delší martyrium absolvovali kajakáři, kteří měli ceremoniál až bezmála dvě hodiny po závodě. Na padesátisekundové penalizaci favorizovaného českého týmu, která znamenala až čtrnáctou příčku, se ale nic nezměnilo.

Češky jely jako čtvrté od konce a ujaly se vedení. Na prvním místě vydržely až do jízdy Francouzek a byly tam dlouhé minuty i po ní, protože jedna z francouzských kajakářek dostala padesátisekundovou penalizaci. Okamžitě vehementně gestikulovala, že inkriminovanou devatenáctou branku projela správně, a uznaly to i české kajakářky.

"Říkaly, že to asi úplně nebyla padesátka, protože jsme ji tam neviděly. Pak to vlastně ukazovaly i ze zpomalených záběrů a z těch to taky nebylo úplně zjevné, že by to minuly," řekla Hilgertová k okamžikům, kdy Češky seděly v prostoru pro rozhovory a nevěděly, z jaké medaile se mají radovat.

Tentokrát trvalo nezvykle dlouho, než rozhodčí záběry přezkoumali a penalizaci zrušili, takže se Francouzky radovaly z titulu. Češkám to nevadilo. "Ono v tomhle sportu to je, že to přejeme i ostatním. Věděly jsme, že Francouzky jely dobrou jízdu a my bychom jim tu padesátku nedaly. Tak jsme jim i společně medaili zlatou přály. Myslím, že pro nás je důležité, že jsme placku získaly a to, jakou má hodnotu, na tom úplně nezáleží. Minulý rok jsme na mistrovství Evropy byly čtvrté a to vždycky bolí. Takže stříbrná placka oproti tomu je taková hezká," řekla Fišerová.

Český reprezentant Vít Přindiš si podobně jako Francouzka nebyl vědom prohřešku na devatenáctce, ale jeho penalizaci už rozhodčí nesmazali. Reprezentační trenér Jiří Prskavec starší zjišťoval, proč v obdobných případech postupovali odlišně.

"Pozvali mě na video, ukázali mi dva záběry, z nichž řekli, že nejsou schopni říct, že Vítek v té bráně opravdu je a že nechávají na rozhodnutí rozhodčích na břehu. Záleželo na úhlu pohledu. Vítek tam nebyl dobře, na druhou stranu myslím, že takových průjezdů tam za ten den byly mraky a byly rozhodnuty úplně jinak," řekl. Francouzka měla štěstí, že její průjezd zaznamenaly čtyři kamery, takže byl průkazný záběr.

V případě mužů se dlouho řešilo pořadí na prvním a druhé místě. V oficiálních výsledcích zvítězilo Španělsko před Polskem a teprve pak domácí výprava podala protest, že Španělům rozhodčí nezapočítali další dvousekundovou penalizaci. Arbitři protest přijali, uznali a pořadí změnili. Vzápětí se ale ohradili Španělé, že protest přišel pozdě, a po dalším dlouhém čekání se výsledky vrátily zpět. Španělsku tak zůstalo zlato, Poláci byli stříbrní.

Takové šachy s výsledky jsou ve vodním slalomu nevídané. Není neobvyklé, že se nahlášené penalizace mění, ale bývá to během pár minut. "Je to šílené. Je nějaké pravidlo, že to musí být do nějaké maximální doby, což se dneska úplně nedodrželo. O to víc je to stresující pro ty lidi, protože do poslední chvíle nevíte, jak dopadnete. Bylo to dneska takové stresující. Tím spíš pro kajakáře," komentovala to Galušková.

Na krku měla těžkou medaili z Evropských her, kterou se svými parťačkami získala jako první z českých vodních slalomářů. "Je to krásné. Máme tam olympijské kroužky, takže já si to moc užívám. Tahle atmosféra.. Má to trošku jiný náboj, než je normální mistrovství Evropy. Je to skvělé," užívala si.