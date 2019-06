Slalomářka Vojtová byla pátá mezi kajakářkami na SP v Tacenu

Tacen (Slovinsko) - Kajakářka Veronika Vojtová obsadila páté místo v závodě slalomářského Světového poháru v Tacenu a zaznamenala nejlepší výsledek v sezoně. Devětadvacetiletá reprezentantka ve Slovinsku o dvě pozice vylepšila své umístění z minulého týdne z Bratislavy, od medaile ji na těžké trati dělilo 1,68 sekundy.

"Tady hodně záleží na vodě a v druhé polovině mi to úplně nejelo a ztrácela jsem tam. Na druhou stranu, jsem s tou jízdou spokojená. Je to Tacen a páté místo je super," citoval Vojtovou svazový web.

Zvítězila Italka Stefanie Hornová těsně před domácí Evou Terčeljovou a Viktorií Usovou z Ukrajiny, která jako jediná z první šestice ťukla do branky, což ji stálo triumf. Vojtovou porazila ještě dvojnásobná světová šampionka Corinna Kuhnleová z Rakouska, jež se tím ujala vedení v SP. Vojtová je průběžně třetí za Terčeljovou, seriál bude pokračovat až o posledním prázdninovém víkendu v německém Markkleebergu.

"Teď nás čeká pořádný trénink a uvidíme, jestli čtvrtý Světový pohár nevynechám. Ale už teď se těším na finále poháru doma v Praze (6.-8. září) se skvělými diváky," řekla Vojtová.

Další exmistryně světa Kateřina Kudějová se v semifinálové jízdě musela vrátit do neprojeté branky a se ztrátou se umístila až na začátku třetí desítky. Ještě hůř dopadly jiné dvě světové šampionky - úřadující královna disciplíny a australská hvězda Jessica Foxová i slovenská veteránka Elena Kaliská dostaly za chybný průjezd padesátisekundovou penalizaci.

Kanoisté Lukáš Rohan s Tomášem Rakem stejně jako na SP v Londýně, Bratislavě i předtím na mistrovství Evropy v Pau vypadli v semifinále. Rohan byl třináctý, Rak kvůli neprojeté brance obsadil 27. místo. Nejlepším výsledkem mužů na C1 zůstává v letošním SP desáté místo Vojtěcha Hegera ze závodu na Slovensku. Heger stejně jako třeba kajakářská mistryně Evropy Amálie Hilgertová v Tacenu kvůli přípravě na ME do 23 let nestartovali.

Závod vyhrál poprvé v kariéře Ital Roberto Colazingari. Novým lídrem seriálu je Slovinec Luka Božič, kterému k tomu stačilo i deváté místo

Výsledky SP ve vodním slalomu v Tacenu (Slovinsko):

Muži:

C1: 1. Colazingari (It.) 87,48 (0 tr. sekund), 2. Berčič (Slovin.) -1,36 (0), 3. Slafkovský (SR) -2,08 (2), ...v semifinále 13. Rohan, 27. Rak (oba ČR).

Průběžné pořadí SP (po 3 z 5 závodů): 1. Božič (Slovin.) 132, 2. Beňuš (SR) 125, 3. Savšek (Slovin.) 116, ...8. Rohan 83, 23. Rak 49, 27. Heger 43, 62. Lhota (oba ČR) 2.

Ženy:

K1: 1. Hornová (It.) 94,13 (0), 2. Terčeljová (Slovin.) -0,26 (0), 3. Usová (Ukr.) -0,91 (2), ...5. Vojtová -2,59 (0), v semifinále 21. Kudějová (ČR).

Průběžné pořadí SP (po 3 z 5 závodů): 1. Kuhnleová (Rak.) 138, Terčeljová 133, 3. Vojtová 106, ...19. Kudějová 60, 29. A. Hilgertová 38, 45. Valíková (obě ČR) 15.