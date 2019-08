Slalomářka Kudějová byla na SP v Německu osmá

Markkleeberg (Německo) - Kajakářka Kateřina Kudějová obsadila osmé místo v závodu Světového poháru ve vodním slalomu v německém Markkleebergu. Kanoisté ze semifinále nepostoupili, nejlepší z české trojice byl na 17. místě Tomáš Rak.

Kudějová postoupila na kanálu nedaleko Lipska z druhého místa, v semifinále ji předčila pouze loňská mistryně Evropy Ricarda Funková. Letošní evropská šampionka Amálie Hilgertová dojela v semifinálové třicítce předposlední, třetí žena průběžného pořadí SP Veronika Vojtová byla dvanáctá.

První finále SP v sezoně ale mistryni světa z roku 2015 Kudějové nevyšlo. Trefila třetí branku, jako jedna ze tří slalomářek dostala penalizaci a nakonec za medailovými pozicemi zaostala o 3,3 sekundy. Němka Funková byla suverénní, Australanka Jessica Foxová na ni na druhém místě ztratila bezmála čtyři vteřiny.

"Jelo se mi dobře a musím říct, že jsem docela spokojená, protože je to letos moje první finále, takže pro mě skvělé. Vždycky je člověk nervózní, ale nebylo to tak hrozné, protože můj cíl bylo finále. Hodně se těším do Troje za týden, protože cítím, že mi to konečně jede tak, jak jsem chtěla, a doma je doma," uvedla v tiskové zprávě Kudějová, svěřenkyně Jiřího Prskavce staršího.

Rakovi chyběla k postupu do desetičlenného finále sekunda a 61 setin, Vojtěch Heger a Lukáš Rohan skončili v semifinále v třetí desítce. Ve finále jeli tři slovenští kanoisté a početní převahu využili, zvítězil Alexander Slafkovský.

"V jízdě byly bohužel dvě větší chyby, které v dnešní konkurenci znamenaly takové umístění. Mrzí mě hlavně to, že máme singl skutečně na vysoké úrovni a chtěl bych to konečně ukázat i na mezinárodních závodech. Jeli jsme teď z plného tréninku, tak snad příště to bude lepší," řekl Rak.

V neděli budou v Markkleebergu závodit kanoistky a kajakáři. Rovněž v těchto kategoriích postoupily do dopoledního semifinále všechny české lodě, kajakář Jiří Prskavec páteční kvalifikaci vyhrál. Finálový závod SP se pak v příštím týdnu uskuteční v Praze.

Výsledky závodů SP ve vodním slalomu v Markkleebergu

Muži:

C1: 1. Slafkovský (SR) 92,54 (0), 2. Božič (Slovin.) -1,79 (0), 3. Anton (Něm.) -1,89 (0), ...v semifinále 17. Rak, 21. Heger, 24. Rohan (všichni ČR).

Průběžné pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. Božič 187, 2. Beňuš (SR) 169, 3. Slafkovský 161, ...11. Rohan 100, 19. Rak 75, 23. Heger 65, 84. Lhota (ČR) 2.

Ženy:

K1: 1. Funková (Něm.) 95,27 (0), 2. Foxová (Austr.) -3,75 (0), 3. Hornová (It.) -4,35 (0), ...8. Kudějová -7,65 (2), v semifinále 12. Vojtová, 29. A. Hilgertová (všechny ČR).

Průběžné pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. Kuhnleová (Rak.) 180, 2. Funková 165, 3. Terčeljová (Slovin.) 165, ...6. Vojtová 137, 13. Kudějová 98, 32. A. Hilgertová 45, 49. Valíková (ČR) 15.