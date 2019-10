Slalomářka Hilgertová byla na testu před OH v Tokiu druhá

Tokio - Kajakářka Amálie Hilgertová obsadila na předolympijských testovacích závodech ve vodním slalomu v Tokiu druhé místo. Lepší než letošní mistryně Evropy byla jen německá slalomářka Ricarda Funková.

Fotogalerie

Hilgertová přitom postoupila ze semifinále až jako desátá, když nasbírala šest trestných sekund. Finále jí ale v japonské metropoli vyšlo mnohem lépe. Na Funkovou ztratila vteřinu a sedm setin, ostatní soupeřky porazila.

"Beru to jako začátek nové sezony, protože jsme teď měli 14 dní volno, takže nejsem ještě úplně ve formě. Spíš to bylo takové tréninkové. Ale je docela dobrý pocit vědět, že i když jsem neměla tak moc natrénováno jako třeba v Seu, tak je to docela dobrý výsledek," řekla Hilgertová v tiskové zprávě.

Kanoista Lukáš Rohan dostal ve finále padesátisekundovou penalizaci za neprojetou branku a skončil osmý. Kajakář Ondřej Tunka se z 12. místa do finále neprobojoval.

"Kanál se mi moc nelíbí, je ještě takový nedodělaný, je to hodně podobné Riu. Ale rozhodně je to lehčí," uvedl Rohan.

Na počátku listopadu se čeští slalomáři přesunou do Londýna, kde začnou zimní přípravu a zároveň budou trénovat na trati ME, které se v britské metropoli uskuteční v příštím roce.