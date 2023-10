Slalomářka Dubovská je z nového trenéra Magoniho nadšená, příjemně ji překvapil

Praha - Slalomářka Martina Dubovská je ze spolupráce s hvězdným trenérem Livie Magonim nadšená. Česká lyžařka měla kvůli jeho kontroverzní pověsti trochu obavy, ale zatím ji příjemně překvapuje. V rozhovoru s novináři si dnes pochvalovala, jak se její nový kouč o všechno stará a jak jí dodává sebevědomí. Sezonu Dubovská zahájí zhruba za měsíc v oblíbeném finském Levi.

Magoni v minulosti vedl úspěšné lyžařky, jako jsou Slovenka Petra Vlhová či Slovinka Tina Mazeová. Vlhová pod ním trénovala tři roky a ukončila spolupráci krátce po té, co v roce 2021 vyhrála celkové hodnocení Světového poháru. V autobiografii se pak svěřila, že jí v poslední sezoně italský kouč fyzicky i psychicky ničil.

Dubovská s ní hovořila před tím, než Magoniho na jaře angažovala, ale detaily rozhovoru komentovat nechtěla. "Určité obavy tam byly. Ale já jsem si taky nesedla s každým trenérem. Každý si rozumí s někým jiným. Probrala jsem to se svým blízkým okolím a shodli jsme se, že to byla nejlepší volba. Stojím si za tím a věřím, že v zimě všem ukážeme, že to dobrá volba byla. Jemu se teď dvě spolupráce nepodařily. Věřím, že se mnou bude šťastný a bude se mu dařit," řekla lyžařka se slovenskými kořeny.

Magoni v minulé sezoně spolupracoval s Rakušankou Katharinou Liensbergerovou, ale ještě před únorovým MS se rozešli. S návrhem na jeho angažování přišel otec Dubovské, který se s Magonim zná. Italský kouč už nechtěl pokračovat ve Světovém poháru, plánoval se zaměřit na svou akademii. "Ale potom jsme se sešli u nás v Mikuláši. Sedli jsme si, já jsem mu řekla, jaké mám cíle, čeho bych chtěla dosáhnout. To ho přesvědčilo. Jsem moc ráda, že se to podařilo, opravdu to nebyla samozřejmost," vyprávěla Dubovská.

Je spokojenější než v minulé sezoně, kdy ji vedl Chorvat Mislav Samaržija. "S bývalým trenérem jsme si úplně nesedli. Teď si na každém výjezdu říkáme: 'Wow, to je super!' On organizuje devadesát procent věcí. Doteď jsem to dělala já, teď to dělá on, jsem příjemně překvapená," pochvalovala si Dubovská.

V uplynulém ročníku SP pro ni bylo maximem sedmé místo ve slalomu v březnovém finále seriálu v Soldeu. Dvakrát v sezoně skončila desátá a v celkovém hodnocení disciplíny obsadila patnáctou příčku. Chtěla by znovu výš. "Ráda bych se vrátila do Top 10, jako jsem byla před dvěma roky. Důležité bude dobře začít. Livio má ještě cíle větší," pousmála se. "Mám svůj sen, ale nechci ho prozrazovat. Děvčat je tam milion. Když se to podaří, tak vám to řeknu. Určitě by byl cíl aspoň jednou se postavit na pódium. Děláme pro to maximum, uvidíme, jak to opravdu dopadne," doplnila.

Magoni je vyhlášený tvrdou prací. "Má heslo trénovat, trénovat, trénovat… On opravdu maká. Když přijde z kopce, videa, lyže, všechno má pod kontrolou. Opravdu všechno," ocenila Dubovská.

Kvůli špatným sněhovým podmínkám na ledovcích v Evropě strávila tři soustředění i v lyžařské hale v Litvě. "Já osobně halu moc nemusím, ale odtrénujeme tam opravdu, co máme. Ten trénink tam má smysl, ale není to vůbec tak záživné jako venku," řekla.

Už tento týden se chystá odjet za sněhem do Finska, kde bude trénovat až do prvních slalomů SP naplánovaných na 11. a 12. listopadu. V Levi se jí tradičně daří. Před dvěma lety zde skončila ve slalomu šestá, což je dosud její nejlepší výsledek v závodě Světového poháru.