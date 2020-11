Slalomářka Dubovská dojela v Levi desátá, vyhrála opět Vlhová

Levi (Finsko) - Lyžařka Martina Dubovská skončila v dalším slalomu Světového poháru v Levi desátá a druhým nejlepším výsledkem v kariéře o dvě místa vylepšila sobotní dvanáctou pozici. Také druhý závod ve finském středisku vyhrála Slovenka Petra Vlhová a zvýšila vedení v průběžném pořadí seriálu.

Osmadvacetiletá Dubovská byla po prvním kole osmá a útočila na nejlepší výsledek v kariéře, jímž je deváté místo z loňského Levi. Nakonec jí životní maximum uniklo nejtěsnějším rozdílem: na dvě soupeřky na dělené osmé pozici ztratila česká reprezentantka slovenského původu pouhou setinu sekundy.

"Mám z toho velkou radost," řekla Dubovská v nahrávce pro média. Ve finském středisku dosáhla tří nejlepších výsledků v kariéře, vloni zde skončila ve slalomu devátá. "Levi je moje nejoblíbenější středisko. Mám za sebou pěkný víkend. A děkuji všem za pomoc," uvedla s poukazem na trenéra Andreje Prevuzňáka, fyzioterapeutku Juditu Smrčkovou i mentálního kouče Tomáše Hvoreckého, kteří byli v Levi. "I tátovi, který byl na telefonu. Je to i pro ně," dodala.

Nakonec jí životní maximum uniklo nejtěsnějším rozdílem: na dvě soupeřky na dělené osmé pozici ztratila česká reprezentantka slovenského původu pouhou setinu sekundy. "Ve druhém kole jsem se do toho snažila jít naplno," řekla. Ve třetí bráně ale lehce zaváhala. "Ale rychle jsem se vzpamatovala. Jinak to už byl boj, cítila jsem únavu," přiznala. Na startu se připravovala na jízdu s Hvoreckým. "To bylo zajímavé a mám radost, že jsem to ustála," podotkla slalomářka.

Doufá teď, že v sezoně na úspěch z Levi naváže. V minulém ročníku se jí to nepovedlo a už bodovala jen v jednom paralelním slalomu. "Uvidíme, jak to půjde dál, ale alespoň takhle," přála si. Šanci dostane hned ve čtvrtek v rakouském středisku Lech/Zürs, kde se pojede právě paralelní slalom. "Teď potřebuju trošku zregenerovat, ale už se do Lechu těším," uvedla.

Výbornou formu potvrdila nejlepší slalomářka minulé sezony Vlhová. Po úvodním kole se pětadvacetiletá Slovenka ještě dělila o vedení se Švýcarkou Michelle Gisinovou, v druhé jízdě už ale byla rychlejší o 31 setin a slavila jubilejní desáté vítězství v klasickém slalomu SP. Třetí skončila stejně jako v sobotu Rakušanka Katharina Liensbergerová.

"Nebylo to vůbec jednoduché. Je těžké tady vyhrát a vítězství potvrdit je ještě náročnější. Dnes jsem se sama dostala pod tlak a před druhým kolem jsem věděla, že musím ještě více zabrat," uvedla Vlhová, jež vyhrála i pátý slalom SP v tomto kalendářním roce. "Odjíždím z Levi s velkým sebevědomím. Už jsem letos měla hodně síly a teď mám i sebedůvěru," dodala světová šampionka v obřím slalomu.

Na stupně vítězů se tentokrát nedostala hvězdná Američanka Mikaela Shiffrinová. Čtyřnásobná mistryně světa ve slalomu, jež se v sobotu vrátila do elitního seriálu po rovných 300 dnech, byla se ztrátou 93 setin na slovenskou rivalku pátá. Stejně jako o den dříve skončila čtvrtá Švýcarka Wendy Holdenerová.

Po šestnáctém pohárovém vítězství v kariéře vede Vlhová celkové pořadí Světového poháru o 85 bodů před Gisinovou. Dubovská, jež byla v druhém kole jen o setinu pomalejší než Shiffrinová a Holdenerová, je po vydařeném úvodu sezony třináctá.

Další dvě české reprezentantky se stejně jako v sobotu do bodované třicítky nedostaly. Gabriela Capová zajela 57. čas, Elese Sommerová byla po pádu s velkým odstupem poslední 59. z lyžařek, které dojely do cíle prvního kola.

Světový pohár pokračuje ve čtvrtek paralelním obřím slalomem v rakouském středisku Lech/Zürs.

SP ve sjezdovém lyžování v Levi (Finsko):

Ženy - slalom:

1. Vlhová (SR) 1:49,05 (54,32+54,73), 2. Gisinová (Švýc.) -0,31 (54,32+55,04), 3. Liensbergerová (Rak.) -0,50 (54,89+54,66), 4. Holdenerová (Švýc.) -0,79 (54,55+55,29), 5. Shiffrinová (USA) -0,93 (54,69+55,29), 6. Gritschová -0,94 (54,99+55,00), 7. Truppeová (obě Rak.) -1,00 (55,25+54,80), 8. Curtoniová (It.) -1,22 (55,01+55,26) a St-Germainová (Kan.) -1,22 (54,87+55,40), 10. Dubovská -1,23 (54,98+55,30), ...v 1. kole 57. Capová 57,84, 59. Sommerová (všechny ČR) 1:14:24.

Průběžné pořadí slalomu (po 2 z 9 závodů): 1. Vlhová 200, 2. Shiffrinová a Gisinová obě 125, 4. Liensbergerová 120, 5. Holdenerová 100, 6. Truppeová a St-Germainová obě 72, ...10. Dubovská 48.

Průběžné pořadí SP (po 3 z 34 závodů): 1. Vlhová 260, 2. Gisinová 175, 3. Shiffrinová 125, 4. Liensbergerová 120, 5. Bassinová (It.) 113, 6. Holdenerová 105, ...13. Dubovská 48, 38. Ledecká (ČR) 11.