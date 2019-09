Slalomáři získali na MS dvě stříbra a bronz v hlídkách

Seu d'Urgell (Španělsko) - Kajakáři Jiří Prskavec, Vít Přindiš a Vavřinec Hradilek i ženský tým v sestavě Kateřina Kudějová, Veronika Vojtová, Amálie Hilgertová vybojovali na mistrovství světa ve vodním slalomu stříbrné medaile v závodech hlídek. Na olympijském kanálu v Seu d'Urgell podlehlo mužské trio jen domácím Španělům, ženský tým dělily pouhé dvě desetiny sekundy od vítězných Britek. Medailovou sbírku české výpravy v prvním dnu šampionátu doplnily bronzové kanoistky Tereza Fišerová, Eva Říhová a Kateřina Havlíčková.

Kajakáři potvrdili roli spolufavoritů, ale se Španěly po čisté jízdě prohráli o 99 setin. Vylepšili však loňský bronz z Ria de Janeiro, kde tehdy při obhajobě titulu závodil s Prskavcem a Přindišem Ondřej Tunka. Třetí tentokrát skončili obhájci stříbra Poláci, Britové se rok po zisku zlata museli spokojit s devátou příčkou.

"Myslím, že dokud budeme jezdit takové jízdy, tak by to na medaile (na mistrovství) mělo stačit. Čas Španělů byl skoro nepřekonatelný," řekl Prskavec, jenž letos ovládl celkové hodnocení Světového poháru. "Byl jsem překvapený, že to bylo druhé místo, protože jsem si říkal, že ta jízda byla moc dobrá. Ale Španělům se to hodně povedlo, třetímu týmu jsme dali docela raketu (téměř tři sekundy)," doplnil Přindiš.

Kajakářky zajely také čistou jízdu, o tři setiny porazily rovněž bezchybné Rusky a získaly první medaili od titulu v roce 2015, kdy s Kudějovou a Vojtovou tvořila hlídku teta Amálie Hilgertové Štěpánka. Žádnému jinému z 18 týmů se sjet trať čistě nepodařilo. Britky získaly zlato i s jedním dotykem branky. Obhájkyně prvenství Francouzky byly ze všech nejrychlejší, ale tři "šťouchy" je poslaly až na osmé místo.

"Loni jsme na mistrovství světa byly čtvrté, daly jsme tehdy docela dost šťouchů, takže jsme si říkaly, že se to nesmí opakovat. Že hlavně nesmíme udělat žádné chyby. To se povedlo, takže jsme rády za medaili," řekla Kudějová.

Tým kanoistek v disciplíně tradičně bohaté na penalizace nestačil s osmi trestnými sekundami na Austrálii s hvězdnou Jessicou Foxovou a Španělsko. Od obhajoby stříbra dělily české trio skoro tři sekundy.

Kanoisty stály chyby v brankách medaili. Vojtěch Heger, Lukáš Rohan a Tomáš Rak se dopustili tří a skončili až devátí. Titul z Ria obhájili Slováci Alexander Slafkovský, Michal Martikán a Matej Beňuš; tato sestava vládne závodu hlídek na MS od roku 2009, kdy triumfovala rovněž v Seu, a nyní vyhrála podeváté za sebou. Také další medailisté Španělé a Rusové zajeli čisté jízdy, bezchybný výkon by českému triu zajistil bronz.

Odpoledne jsou na programu závody hlídek v neolympijském sjezdu na divoké vodě.

Slalom - hlídky:

Muži:

3xK1: 1. Španělsko (Llorente, Hernanz, Crespo) 89,87 (0 trestných sekund), 2. ČR (Prskavec, Přindiš, Hradilek) -0,99 (0), 3. Polsko -3,82 (2).

3xC1: 1. Slovensko (Slafkovský, Martikán, Beňuš) 94,38, 2. Španělsko -3,05 (0), 3. Rusko -4,24 (0), ...9. ČR (Rohan, Rak, Heger) -9,22 (6).

Ženy:

3xK1: 1. Velká Británie (Franklinová, Pennieová, Woodsová) 103,96 (2), 2. ČR (Kudějová, Vojtová, A. Hilgertová) -0,20 (0), 3. Rusko -0,23 (0).

3xC1: 1. Austrálie (J. Foxová, N. Foxová, Lawrenceová) 117,97 (4), 2. Španělsko -3,75 (8), 3. ČR (Fišerová, Říhová, Havlíčková) -6,51 (8).

Sjezd:

14:15 C1 muži,

14:33 K1 ženy,

14:47 K1 muži,

15:09 C1 ženy,

15:23 C2 muži.