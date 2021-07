Slalomáři Rohan a Kudějová bez potíží postoupili do semifinále

Tokio - Kanoista Lukáš Rohan i kajakářka Kateřina Minařík Kudějová podle očekávání bez problémů postoupili do semifinále vodního slalomu na olympijských hrách v Tokiu. Šestadvacetiletý Rohan zajel v kvalifikaci osmý čas, za nejrychlejším Slovákem Matejem Beňušem zaostal o více než pět sekund. Minařík Kudějová byla šestá, téměř osm vteřin za favorizovanou Australankou Jessicou Foxovou.

Rohan, který startuje na olympiádě poprvé, si reálně postup zajistil již v 1. kole kvalifikace, v němž zajel i s dvěma trestnými sekundami devátý čas. Do další fáze závodu totiž postupovalo 15 z 18 startujících. Stejně jako další kanoisté ale musel letošní vítěz pražského závodu Světového poháru nastoupit i do druhého kola a čas si v něm o více než sekundu vylepšil. Ani ve druhé jízdě se ale nevyhnul penalizaci za dotek branky.

"Splnil jsem hlavní cíl. Byl jsem trochu nervózní, ale čekal jsem to horší," řekl Rohan. Uvědomoval si, že postup nebyl vysoko. "Kdybych nepostoupil z osmnáctičlenné startovky mezi patnáct nejlepších, tak tady nemám co dělat. Je to ale trochu jako maturita. Člověk ví, že to udělá, ale bojí se, aby nebyl ten trouba, který to neudělal," svěřil se.

Kajakářka Minařík Kudějová v 1. kole zajela čistou jízdu a s časem 107,87 byla čtvrtá. Jedenatřicetiletá Češka, která byla před pěti lety v Riu desátá, pak v druhém kole taktéž zrychlila, přesto v pořadí klesla. Rovněž pro tři kajakářky závod skončil, těch ale na startu bylo 27.

Ačkoliv je na olympijských hrách podruhé, byla před kvalifikací nervózní. "Ale první jízdu jsme zajela dobře, nebyly tam žádné problémy. Druhou jsem chtěla vylepšit, podařilo se, ale ujíždělo mi to paradoxně víc a jsem vlastně spokojenější s první jízdou," komentovala svůj výkon.

Stejně jako další závodníci bojovala s horkem. "Vedro je strašné. Měli jsme s tím problémy při trénincích, ale vždycky jsem ty dvě jízdy nějak vydržela. Ale jak se do toho přidá ta nervozita, tak je to ještě horší. Před druhou jízdou bych řekla, že se mi motala hlava. Ale myslím, že na tom nejsme nejhůř, dobře jsme se připravili. Jsou tady tací, kteří mají velké problémy," uvedla.

Mistryně světa z roku 2015 a loňská evropská šampionka Minařík Kudějová ztratila bezmála osm sekund na Foxovou, která po stříbru z Londýna a bronzu z Ria cíli v Tokiu na nejcennější medaili. Startovat bude i na kanoi.

Kanoisté by měli olympijské semifinále a finále jet v pondělí, kajakářky o den později. Pořadatelé ale podle ČT zvažují s ohledem na předpověď počasí přesun dalšího programu K1 z úterý na pondělí.

Vodní slalom:

Kvalifikace:

Muži:

C1: 1. Beňuš (SR) 96,89 (0 trest. sekund), ...8. Rohan (ČR) -5,26 (2) - postoupil do semifinále.

Ženy:

K1: 1. Foxová (Austr.) 98,46 (0), ...6. Minařík Kudějová (ČR) -7,95 (0) - postoupila do semifinále.