Slalomáři považují trať pro OH za neregulérní, může se změnit

Praha - Českým vodním slalomářům i dalším závodníkům se nelíbí olympijská trať pro hry v Tokiu, na které na přelomu listopadu a prosince trénovali. Považují ji za příliš snadnou, ale zároveň nevypočitatelnou, takže je podle nich neregulérní. Problémy v kanále, který navrhl tým z Českého vysokého učení technického (ČVUT), vznikly, když do něj Japonci přidali příliš mnoho překážek. Trať se ale ještě může do olympiády upravit.

V Tokiu trénoval například úřadující mistr světa a vítěz Světového poháru Jiří Prskavec. "Trať je proměnlivá, téměř všude rozhoduje náhoda. Pokud se na ní pojede olympiáda, pravděpodobně to nebude fér závod," uvedl v tiskové zprávě český kajakář, který by v případě úspěchu v národní nominaci obhajoval bronz z OH 2016 v Riu de Janeiro.

Na trati chybějí pěkné vlny a válce i pasáže, kde by se daly postavit zajímavé brankové kombinace. Spád vody i průtok je podobný jako na slalomové dráze v pražské Troji a prakticky stejný, jako byl v Riu, ale příliš velké množství překážek vodu zpomalilo a zadrželo.

Proud je nepředvídatelný. "Člověk se tam nemůže na nic spolehnout. Jednu jízdu ho to krásně proveze a druhou se 'brodí' vlnami a válci, které tam předtím nebyly. A to není úplně správné," posteskl si úřadující kajakářský mistr Evropy Vít Přindiš. "Není tam žádný pořádný válec ani vlna. Je to spíš o náhodě a přijde mi to celé takové nedodělané," uvedla Tereza Fišerová.

Podobný názor jako čeští závodníci vyjádřil i slovinský kajakář Peter Kauzer, stříbrný olympijský medailista z Ria. "Nemám rád, když proud není čitelný a rychlý. Když se kvůli překážkám voda zavírá a mění. Rozhodně to není regulérní," řekl.

Japonští pořadatelé mají ještě pět měsíců na to, aby slalomovou trať upravili. V definitivní podobě pro olympijské závody musí být nejpozději 21. května 2020, kdy začínají další tréninkové kempy.