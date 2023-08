Slalomář Prskavec je popáté domácím šampionem na kajaku, na kanoi neuspěl

Lipno nad Vltavou (Českokrumlovsko) - Kajakář Jiří Prskavec jako jediný dokázal dnes na přírodní trati v Lipně nad Vltavou obhájit domácí titul ve vodním slalomu. Třicetiletý olympijský vítěz ovládl český šampionát popáté v kariéře, neuspěl ale s útokem na double. Při nečekaném triumfu Michala Urbana obsadil na kanoi až osmé místo. Novou královnou kajakářek je Gabriela Satková, jež navázala na loňský triumf na kanoi, její nástupkyní na C1 se stala Tereza Kneblová.

Prskavec byl v obou kategoriích nejlepší v kvalifikaci, ale desetičlenné finále na C1 mu nevyšlo. Nasbíral čtyři trestné sekundy a porazil jen dva soupeře. Vše si vynahradil za necelou hodinu ve své parádní disciplíně a kajakářský titul získal čistou jízdou po těsném souboji s reprezentačními kolegy Jakubem Krejčím a Vítem Přindišem, kteří za ním zaostali o necelou sekundu.

"Mám z toho velkou radost. Bylo to moc těžké tady na Lipně, zvlášť když se postaví takováhle trať, řekněme lehčí, a někde to nevyjde, tak se to horko těžko dohání. Mně se to podařilo v brance číslo 8, kde jsem najel zpátky čas, který jsem ztratil v bráně číslo 4. Toho si moc vážím, udržel jsem to čistě, stálo mě to dost sil," řekl Prskavec v televizním rozhovoru.

Na kanoi všechny favority zaskočil devatenáctiletý Urban. Rychlejší čas sice zajeli obhájce titulu Václav Chaloupka a Lukáš Rohan, ale oba reprezentanti si připsali na rozdíl od vítěze dotek branky. Chaloupkovi to stačilo na stříbro, Rohana odsunul mimo stupně vítězů Martin Kratochvíl. Pouze v roli diváka a spolukomentátora přenosu se objevil na Lipně předloňský šampion a někdejší bronzový medailista z mistrovství Evropy Tomáš Rak, který se rozhodl ukončit kariéru.

Satková ovládla kajakářský závod před Terezou Fišerovou a obhájkyní prvenství Antonií Galuškovou. "Je to překvapení. To se mi ještě nepodařilo. Na kajaku se moc často neumísťuju a spravilo to tak trochu chuť z toho singla," uvedla Satková v připomínce třetího místa v předchozím závodě kanoistek a neúspěšné obhajoby prvenství. V něm se stejně jako na kajaku musela s druhým místem spokojit pětinásobná šampionka Fišerová a titul premiérově získala Kneblová, jež navázala po týdnu na stříbro z mistrovství světa do 23 let.

Muži:

K1: 1. Prskavec (USK) 105,44 (0 trest. sekund), 2. Krejčí (Dukla) -0,61 (0), 3. Přindiš (USK) -0,63 (0).

C1: 1. M. Urban (Dukla) 114,01 (0), 2. Chaloupka (USK) -0,25 (2), 3. M. Kratochvíl (Dukla) -1,55 (0).

Ženy:

K1: 1. G. Satková (USK) 115,59 (0), 2. Fišerová (Dukla) -1,48 (0), 3. A. Galušková (USK) -2,92 (0).

C1: 1. T. Kneblová (Dukla) 122,85 (0), 2. Fišerová -1,02 (0), 3. G. Satková (USK) 124,00 (2).