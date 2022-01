Slalom ve Wengenu nečekaně vyhrál Nor Braathen

Wengen (Švýcarsko) - Nečekaným vítězem slalomu Světového poháru ve Wengenu se stal norský lyžař Lucas Braathen, který byl po prvním kole až na 29. místě. K výhře mu pomohlo také selhání krajana a vítěze prvního kola Henrika Kristoffersena.

Na něj Braathen po úvodní jízdě ztrácel přes dvě sekundy, ale ve druhém kole využil opačného startovního pořadí a z předposledního postupového místa zajel nejrychlejší čas. Naopak favorité se poté na rozbité trati trápili.

Kristoffersen měl přesto s bezpečným náskokem jubilejní dvacátý triumf ve slalomu na dosah, ale těsně před cílem minul branku. Neuspěl ani druhý muž prvního kola Manuel Feller z Rakouska, který se musel spokojit s pátou příčkou.

Jednadvacetiletý Braathen vyhrál s náskokem 22 setin sekundy před domácím Danielem Yulem. Na třetím místě skončil olympijský šampion ve slalomu z Vancouveru 2010 Ital Guiliano Razzoli.

Braathen ve Světovém poháru teprve podruhé v kariéře dosáhl na stupně vítězů. V obou případech to dokázal jako vítěz - jediný dosavadní úspěch oslavil v říjnu 2020 v obřím slalomu v Söldenu.

V průběžném pohárovém pořadí slalomu si Braathen polepšil o třináct míst na druhou příčku, Yule poskočil na druhou pozici. Stále vede Nor Sebastian Foss-Solevaag, který dnes ve druhém kole klesnul z třetího na konečné šesté místo.

V celkovém hodnocení Světového poháru ke změnám nedošlo, protože suverénní lídr Marco Odermatt ze Švýcarska ani jeho nejbližší pronásledovatelé Aleksander Aamodt Kilde z Norska a Rakušan Matthias Mayer ve slalomu nestartovali.

Výsledky SP ve sjezdovém lyžování ve Wengenu

Muži - slalom: 1. Braathen (Nor.) 1:41.48 (53,31+48,17), 2. Yule (Švýc.) -0,22 (52,15+49,55), 3. Razzoli (It.) -0,29 (52,28+49,49), 4. Gstrein -0,32 (52,66+49,14), 5. Feller (oba Rak.) -0,39 (51,38+50,49), 6. Foss-Solevaag (Nor.) -0,40 (51,85+50,03), 7. Meillard (Švýc.) -0,41 (52,75+49,14), 8. Noël -0,51 (51,89+50,10), 9. Pinturault (oba Fr.) -0,56 (52,69+49,35), 10. Schwarz (Rak.) -1,23 (52,10+50,61), ...Berndt (ČR) nedokončil 1. kolo.

Průběžné pořadí slalomu (po 4 z 9 závodů): 1. Foss-Solevaag 180 b., 2. Yule 162, 3. Braathen 155, 4. Razzoli 154, 5. Jakobsen (Švéd.) 140, 6. Noël 132.

Průběžné pořadí SP (po 21 z 35 závodů): 1. Odermatt (Švýc.) 1075, 2. Kilde (Nor.) 685, 3. Mayer 592, 4. Kriechmayr (oba Rak.) 524, 5. Feuz (Švýc.) 447, 6. Pinturault 411.