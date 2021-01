Slalom ve Schladmingu vyhrál Schwarz, Pinturault zvýšil náskok

Schladming (Rakousko) - Večerní slalom v rakouském Schladmingu vyhrál domácí lyžař Marco Schwarz před Francouzi Clementem Noëlem a Alexisem Pinturaultem, který si upevnil vedení ve Světovém poháru. Pinturault předvedl v hustém sněžení za umělého osvětlení nejrychlejší druhé kolo a vyhoupl se na stupně vítězů z jedenáctého místa po úvodní jízdě.

Schwarz si připsal druhé vítězství v sezoně po nedávném triumfu ve slalomu v Adelbodenu i díky tomu, že nejrychlejší muž prvního kola Rakušan Manuel Feller hned na začátku druhé jízdy chyboval a nedojel.

"Samozřejmě je mi líto kolegy z týmu, nejradši bych se o to s ním podělil. Ale takový je sport," uvedl Schwarz, který byl po prvním kole šestý se ztrátou 89 setin na Fellera. "Vyhrát tuhle klasiku ve Schladmingu byl můj velký cíl. Už loni jsem byl blízko, po prvním kole jsem vedl, takže vím, jak se Manu cítí. V druhém kole jsem dneska jel na riziko a vyšlo mi to. Ze sedmi závodů jsem pošesté na bedně, to by šlo, řekl bych," prohlásil vedoucí muž hodnocení slalomu.

Spokojený mohl být i Pinturault, který má v čele SP náskok už 253 bodů. "Zajel jsem dobře, ale taky jsem měl trochu štěstí. Bylo to zvláštní po tom včerejším super-G," zmínil pondělní odložený závod v Kitzbühelu, v němž byl dvanáctý. "Po prvním kole jsem na pódium nemyslel, ztráta byla moc velká. Ale tak to v našem sportu chodí," dodal francouzský lyžař.

Feller marně útočil na další úspěch poté, co před deseti dny ve Flachau vybojoval první triumf v kariéře. Druhé místo po prvním kole neudržel Nor Sebastian Foss Solevaag, jenž ve Flachau slavil premiérové vítězství o den později. Ve Schladmingu skončil čtvrtý.

Český lyžař Ondřej Berndt nedokončil první kolo.

Výsledky SP ve sjezdovém lyžování ve Schladmingu

Muži - slalom:

1. Schwarz (Rak.) 1:44,04 (51,38+52,66), 2. Noël -0,68 (51,28+53,44), 3. Pinturault (oba Fr.) -0,82 (52,22+52,64), 4. Foss-Solevaag (Nor.) -1,09 (50,88+54,25), 5. Zenhäusern (Švýc.) -1,10 (51,19+53,95), 6. Popov (Bulh.) -1,54 (52,00+53,58), 7. Chorošilov (Rus.) -1,57 (52,11+53,50), 8. Mölgg (It.) -1,58 (51,48+54,14), 9. Meillard (Švýc.) -1,67 (52,56+53,15), 10. Pertl (Rak.) -1,78 (52,38+53,44), ...Berndt (ČR) nedokončil 1. kolo.

Průběžné pořadí slalomu (po 7 z 11 závodů): 1. Schwarz 489, 2. Foss-Solevaag 358, 3. Feller (Rak.) 324, 4. Zenhäusern 283, 5. Strasser (Něm.) 278, 6. Noël 273.

Průběžné pořadí SP (po 23 z 37 závodů): 1. Pinturault 860, 2. Odermatt (Švýc.) 607, 3. Schwarz 566, 4. Kilde (Nor.) 560, 5. Meillard 486, 6. Mayer (Rak.) 464.