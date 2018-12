Madonna di Campiglio (Itálie) - Slalom v Madonně di Campiglio nečekaně vyhrál švýcarský lyžař Daniel Yule a připsal si premiérový triumf ve Světovém poháru. Největší favorit a vítěz předchozích dvou slalomů Rakušan Marcel Hirscher, který po prvním kole vedl, v druhé jízdě chyboval a skončil až na 26. místě. Jediný český závodník na startu Ondřej Berndt nepostoupil do druhého kola.

Pětadvacetiletý Yule, jenž byl dosud v SP nejlépe třetí, byl po prvním kole na čtvrtém místě a ve druhém měl druhý nejrychlejší čas. V součtu předstihl Rakušana Marca Schwarze o 34 setin, další Rakušan Michael Matt dojel o půl sekundy za vítězem třetí.

"Když jsem dojel do cíle, myslel jsem si, že to bude stačit na stupně vítězů, ale rozhodně ne na vítězství. Nikdy by mě nenapadlo, že Marcel i Henrik (Kristoffersen) klopýtnou ve stejném závodě. Oba jsou legendy našeho sportu," řekl Yule.

Hirscher, jenž ovládl předchozí slalomy v Levi a Saalbachu, se mohl stát prvním lyžařem po 13 letech, který vyhrál první tři slalomy v sezoně. Naposledy to dokázal Ital Giorgio Rocca, který na úvod sezony 2005/06 triumfoval dokonce pětkrát v řadě. Po chybě se ale musel vrátit do neprojeté branky a kvůli příliš velkému časovému odstupu za vítězem nezískal žádný bod.

Podobně jako sedminásobný vítěz SP Hirscher dopadl Nor Henrik Kristoffersen, který se na trať druhého kola vydal jako předposlední, ale hned v úvodu vypadl. Propásl tak možnost vyrovnat počin Švéda Ingemara Stenmarka, jenž v 70. letech obsadil stupně vítězů ve 12 slalomech SP za sebou. V průběžném pořadí seriálu ztrácí Kristoffersen na vedoucího Hirschera dál téměř 300 bodů.

Pořadí slalomu mužů v Madonně di Campiglio:

1. Yule (Švýc.) 1:38,34 (48,49+49,85), 2. Schwarz -0,34 (48,15+50,53), 3. Matt (oba Rak.) -0,50 (49,18+49,66), 4. Ryding (Brit.) -0,65 (49,49+49,50), 5. Razzoli -1,08 (48,95+50,47), 6. Mölgg (oba It.) -1,09 (49,04+50,39), 7. Rodeš (Chorv.) -1,10 (49,49+49,95), 8. Neureuther (Něm.) -1,26 (49,29+50,31), 9. Muffat-Jeandet -1,30 (49,14+50,50) a Pinturault (oba Fr.) -1,30 (49,25+50,39), ...v 1. kole 62. Berndt (ČR) 52,18.

Průběžné pořadí slalomu (po 3 z 10 závodů): 1. Hirscher (Rak.) 200, 2. Yule 185, 3. Matt 141, 4. Kristoffersen (Nor.) 140, 5. Schwarz 135, 6. Meillard (Švýc.) 110.

Průběžné pořadí SP (po 14 z 41 závodů): 1. Hirscher 620, 2. Kristoffersen 352, 3. Franz (Rak.) 341, 4. Svindal (Nor.) 333, 5. Meillard 321, 6. Kilde (Nor.) 303.