Šlágr NBA v Sacramentu vyhrálo Milwaukee, Adetokunbo nastřílel 46 bodů

New York - Basketbalisté Milwaukee v NBA porazili 133:124 Sacramento. Na výhře nejlepšího celku soutěže se 46 body a 12 doskoky podílel Janis Adetokunbo, domácím naopak nestačil triple double Domantase Sabonise za 23 bodů, 17 doskoků a 15 asistencí.

Milwaukee po poločase prohrávalo o devět bodů, ale druhou půli hosté ovládli 80:62. Největší rozdíl mezi soupeři byl v úspěšnosti střelby, kterou Bucks měli 58 procent, Kings jen 44.

Utkání poznamenala šarvátka necelých 16 sekund před koncem, do které se zapletli Trey Lyles a Brook Lopez. Oba hráči byli poté, co je od sebe rozhodčí odtrhli, vyloučeni. Bucks si zároveň mohli zajistit jako první tým účast v play off, nicméně potřebovali prohru Miami, které ale porazilo Utah.

Celkem 43 bodů zaznamenal také Jaylen Brown, jeho Boston ovšem překvapivě podlehl Houstonu 109:111 a připsal si čtvrtou ztrátu z posledních šesti utkání. Sekundu před koncem mohl vyrovnat střelou z nájezdu Jayson Tatum, z krkolomné pozice a téměř v pádu ale střelu zpod koše netrefil.

"Měl jsem za to, že jde o dobře provedenou akci. Jen jsme prostě neproměnili nájezd," hodnotil závěrečnou šanci Celtics trenér Joe Mazzulla. Tatum v utkání nasbíral 23 bodů, proměnil nicméně jen osm z 22 střel. Malcolm Brogdon přidal 20 bodů, Celtics přitom trefili jen 12 trojek ze 42 pokusů.

Vítězný Houston, s bilancí 16-52 druhý nejhorší tým soutěže, vedl s 28 body Jalen Green. "Vyplatilo se, že jsme drželi spolu, zpomalili tempo a celkově byli klidní," pochvaloval si Green.

Golden State vedl nad Phoenixem až o 25 bodů a nakonec zvítězil 123:112. Hvězdou duelu byl střelec Klay Thompson, který trefil osm trojek ze 14 pokusů a celkem nasbíral 38 bodů. S 23 body mu sekundoval hvězdný snajpr Stephen Curry a 20 přidal další střelec Jordan Poole.

Poražení, kteří budou minimálně do konce základní části postrádat zraněného Kevina Duranta, vedl s 32 body Devin Booker, 27 bodů a 12 doskoků nastřádal Deandre Ayton. Suns v Západní konferenci stále zůstávají čtvrtí s bilancí 37-31, Warriors jim pak dýchají z páté pozice na záda s bilancí 36-33.

Ani 41 bodů Trae Younga nestačilo Atlantě proti Minnesotě, které Hawks podlehli jasně 115:136. Tým už v poločase ztrácel 24 bodů a celkem trefil jen čtyři z 22 trojek. Vít Krejčí odehrál v závěru necelou minutu a půl.

Bez Ja Moranta, Kyrieho Irvinga nebo Luky Dončiče se musel obejít zápas Dallasu s Memphisem. Hostující Grizzlies nakonec uspěli 104:88, když je táhl s 23 body Desmond Bane. Mavericks vedli s 28 body Jaden Hardy nebo s 23 Josh Green.

Výsledky pondělních zápasů NBA:

Atlanta - Minnesota 115:136, Dallas - Memphis 88:104, Detroit - Indiana 117:97, Golden State - Phoenix 123:112, Houston - Boston 111:109, Miami - Utah 119:115, Sacramento - Milwaukee 124:133.

Tabulka NBA:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Boston 69 47 22 68,1 2. Philadelphia 67 45 22 67,2 3. Brooklyn 68 39 29 57,4 4. New York 70 40 30 57,1 5. Toronto 68 32 36 47,1

Centrální divize:

1. Milwaukee 68 49 19 72,1 2. Cleveland 70 43 27 61,4 3. Chicago 67 31 36 46,3 4. Indiana 69 31 38 44,9 5. Detroit 69 16 53 23,2

Jihovýchodní divize:

1. Miami 70 37 33 52,9 2. Atlanta 69 34 35 49,3 3. Washington 68 31 37 45,6 4. Orlando 68 28 40 41,2 5. Charlotte 70 22 48 31,4

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Memphis 67 41 26 61,2 2. Dallas 69 34 35 49,3 3. New Orleans 68 33 35 48,5 4. San Antonio 67 17 50 25,4 5. Houston 68 16 52 23,5

Severozápadní divize:

1. Denver 68 46 22 67,6 2. Minnesota 69 35 34 50,7 3. Oklahoma City 68 33 35 48,5 4. Utah 69 33 36 47,8 5. Portland 68 31 37 45,6

Pacifická divize:

1. Sacramento 67 40 27 59,7 2. Phoenix 68 37 31 54,4 3. Golden State 69 36 33 52,2 LA Clippers 69 36 33 52,2 5. LA Lakers 68 33 35 48,5