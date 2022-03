Šlágr fotbalové ligy mezi Plzní a Slavií bude pískat polský sudí Raczkowski

Praha - Nedělní šlágr 27. kola první fotbalové ligy mezi Plzní a Slavií budou řídit polští rozhodčí v čele s hlavním Pawlem Raczkowským. Komise rozhodčích FAČR o tom informovala na twitteru. Asistenty budou Radoslaw Siejka a Adam Kupsik, videorozhodčím pak Piotr Lasyk a jeho pomocníkem český sudí Pavel Orel.

Kupsik už plnil roli asistenta hlavního arbitra Szymona Marciniaka v březnovém pražském derby mezi Slavií a Spartou (2:0). Dalším asistentem tehdy byl Michal Obukowicz a videorozhodčím Tomasz Kwiatkowski. Polská delegace se po zápase dočkala pochval od obou týmů a výkon sudích ocenil i předseda komise rozhodčích Radek Příhoda.

Osmatřicetiletý Raczkowski je rozhodčím FIFA od roku 2013. O pět let později ve skupině Ligy mistrů řídil duel AS Řím s Plzní, který italský favorit vyhrál 5:0. Varšavský rodák v této sezoně vedl dva zápasy v Evropské lize a tři v Evropské konferenční lize, v LM jako hlavní sudí šanci nedostal. Raczkowski také pískal v Japonsku, Moldavsku nebo Saúdské Arábii.

Utkání mezi Plzní a Slavií je přímou bitvou o první místo v nejvyšší soutěži. Západočeši drží před úřadujícími mistry v tabulce jednobodový náskok. Nedělní duel začne ve vyprodané plzeňské Doosan Aréně v 19:00.

Zahraničí rozhodčí už se v české lize představili několikrát. Před Marciniakem Španěl David Fernández Borbalán v roce 2015 řídil šlágr mezi Spartou a Plzní, několik utkání v letech 2001 až 2003 pískal Slovák Ľuboš Micheľ. V roce 2006 Němec Michael Weiner vedl derby a jeho krajan Wolfgang Stark v roce 2013 rozhodoval souboj Sparty s Plzní.

Chceme si vzít první místo zpět, řekl před šlágrem v Plzni brankář Slavie Kolář

"Je to velký zápas. Těšíme se moc, pro tyhle zápasy to hrajeme. Všichni vědí, že Plzeň je o bod před námi. My si první místo chceme vzít zpátky. Pojedeme tam s tím, že budeme chtít vyhrát," řekl novinářům Kolář.

Jeho tým s Plzní v posledních osmi soutěžních duelech včetně finále poháru neprohrál a z toho sedmkrát zvítězil. Přesto Kolář čeká náročnou bitvu. "Bude to ohromně těžké, zápasy v Plzni nikdy nebyly jednoduché. Plzeň má teď výbornou formu, hraje dobře, sbírá body, nedostává góly. Ale věřím, že my jsme zpátky v optimální formě a zápas zvládneme," uvedl Kolář.

Včetně loňského finále poháru Pražané v Plzni třikrát za sebou zvítězili a pokaždé výsledkem 1:0. "Byl bych moc rád, kdybychom na to navázali. Ale Plzeň je v této sezoně v jiné formě než v předchozích zápasech a zápas bude ohromně těžký. Všichni vědí, že tenhle zápas hodně napoví o tom, jak základní část skončíme. Oba týmy chtějí uspět, aby měly lepší výchozí pozici v nadstavbě. Oni i my chceme být první, takže ten zápas bude hodně bojovný a myslím, že i hodně nervózní," přemítal Kolář.

Na konci října při porážce 0:2 v úvodním vzájemném souboji v tomto ročníku obdržela Plzeň v Edenu hned tři červené karty. "Bude to zápas na morálku. Tyhle zápasy jsou vždy vyhrocené, takže si musíme dát pozor na zbytečné fauly nebo nějaké zbytečné řeči. Věřím, že i v tomhle budeme zkušení," prohlásil Kolář.

Přivítal, že zápas budou stejně jako nedávné derby řídit rozhodčí z Polska. "Já tohle beru ku prospěchu. Pískali nás v derby a utkání zvládli velice dobře. Tyhle zápasy jsou pro rozhodčí těžké a myslím, že by to mohlo pomoct," mínil Kolář.

Fanoušci obou klubů se "nemusejí" a dá se očekávat vyhrocená atmosféra. Šlágr bude vyprodaný. "Já si tyhle zápasy užívám strašně moc. Když byla covidová doba a lidi nemohli na stadion, tak to bylo takové smutné. Samozřejmě by bylo ideální, kdybychom hráli doma před našimi fanoušci. Ale za mě je lepší, když tam ty lidi jsou i venku, má to takový jiný náboj," podotkl Kolář.

Rodák z Liberce se z osobních důvodů omluvil z národního týmu a uplynulou reprezentační přestávku trávil s rodinou a přítelkyní Janou, jejíž otec a zároveň šéf Slavie Jaroslav Tvrdík se léčí z onkologického onemocnění.

"Chtěl jsem být s nimi, prožíváme nelehkou situaci," uvedl Kolář. "Většina hráčů, co nebyla na reprezentaci, si odpočinula. Trenér nám dal delší volno. Věřím, že to bude ku prospěchu," doplnil Kolář.