Šlachta získal v Pohořelicích devět křesel z 21, do koalice s ním nikdo nechce

Pohořelice (Brněnsko) - Hnutí Přísaha se svým předsedou Róbertem Šlachtou domovské Pohořelice na Brněnsku řídit nebude. Získalo sice devět mandátů z 21 za 41,28 procenta hlasů, ale nikdo s ním nechce jít do koalice. Šlachta dal nabídku hnutí Moravanů a STAN, ale jejich zástupci ji odmítli, řekl Šlachta ČTK. Obě hnutí mají po jednom zastupiteli. Otevírá se tak cesta pro sestavení koalice, jaká řídila město dosud, tedy ODS, ANO, TOP 09, která letos kandidovala pod hlavičkou Naše Pohořelice s podporou, a STAN. ČTK zjišťuje vyjádření lídra ODS a dosavadního starosty Miroslava Nováka.

Šlachta zmínil, že už před volbami se strany dosavadní koalice vymezovaly tak, že jeho k řízení města nepustí. "Dal jsem Moravanům a STAN nabídku podmínek, jaké by měly v koalici s ODS a ANO. Občané podle výsledku chtěli změnu," řekl Šlachta, který před tím, než se pustil do politiky, pracoval mezi lety 2008 a 2016 jako ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a mezi lety 2016 a 2019 jako zástupce generálního ředitele Celní správy České republiky. Hnutí Přísaha založil v roce 2021, ve volbách do Sněmovny neuspěl.

Z toho, že ani po takovém výsledku nebude řídit město, je rozladěný. A je zvědavý, jaká bude atmosféra ve městě s pouhými 5000 obyvateli, protože velká část lidí i podle výsledku voleb se současnou koalicí spokojená není. "Během dvouměsíční kampaně jsem sbíral podněty od lidí, co je ve městě trápí, a i v opozici se budu snažit jejich problémy řešit. Určitě budeme aktivní opozice, jaká ve městě ještě nebyla," řekl Šlachta.