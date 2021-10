Šlachta má radost, že Přísaha zřejmě porazí některé zavedené strany

Róbert Šlachta, předseda Přísahy - občanského hnutí Roberta Šlachty, hlasoval 9. října 2021 ve volbách do Poslanecké sněmovny v Pohořelicích na Brněnsku.

Praha - Bývalý elitní policista Róbert Šlachta je nadšený z toho, že jeho hnutí Přísaha v průběžných výsledcích voleb předstihuje ČSSD a komunisty. Politickým konkurentům vzkázal při příjezdu do volebního štábu, že "mejdan teprve začíná". To, že Přísaha zřejmě nepřekročí pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny, Šlachtu sice mrzí, připomněl ale, že jeho hnutí existuje teprve krátce.

"Já si myslím, že předběhnout tady staletý strany po osmi měsících fungování je úžasný," řekl dobře naladěný Šlachta novinářům. Do štábu Přísahy, který se nachází na pražském Smíchově, dorazil autem z Moravy.

Výsledek v aktuálních volbách vnímá Šlachta jako výzvu, aby hnutí pokračovalo. "Pro nás nic nekončí, pro nás to začíná," prohlásil. Poukázal na to, že oproti ostatním stranám měla Přísaha na kampaň mnohem menší rozpočet. "Takže pecka," uzavřel politický nováček a poděkoval spolupracovníkům.

Přísaha před volbami avizovala, že jejím cílem je překročení pětiprocentní hranice. Voliče oslovovala hlavně kontaktní kampaní. Z neparlamentních uskupení mělo podle předvolebních průzkumů právě Šlachtovo hnutí největší šanci se do Sněmovny dostat.

Hlavním tématem hnutí je boj s korupcí a klientelismem. Přísaha chce také zrychlit práci soudů či usilovat o zachování české identity. Odmítá přijetí eura, kvóty na uprchlíky nebo privatizaci páteřních nemocnic. V souvislosti s covidem-19 slíbila prošetření všech zakázek z doby nouzového stavu. Šlachta už dříve avizoval, že hnutí bude kandidovat i v komunálních volbách v příštím roce.

Rozhodnutí založit politické hnutí oznámil Šlachta letos v lednu. Registraci získalo v dubnu. K letošnímu červnu mělo 128 členů.