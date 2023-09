Šlachta představil programové teze pro nespokojené a zklamané voliče

Praha - Politické hnutí Přísaha bývalého policisty Roberta Šlachty připravuje program a kandidátky pro evropské volby, hlasování do Senátu i zastupitelstev krajů, které se uskuteční příští rok, a je podle zakladatele připraveno "přijmout odpovědnost" i po sněmovních volbách v roce 2025. Dnes Přísaha na tiskové konferenci v Praze představila teze alternativního programu pro "šest milionů nespokojených, zklamaných a naštvaných občanů".

Fotogalerie

Podle Šlachty je třeba zamezit tomu, aby se v Česku vyplácel zločin, hnutí proto navrhuje opětovné zřízení finanční policie, fungovat by měly začít také specializovaní státní zástupci a soudní senáty. Strana se také chce zaměřit na firmy, které ohýbají daňová pravidla, práci daňových úředníků, férové zdaňování nadnárodních firem. Jejím cílem je rovněž dostat se k progresivnímu zdanění. Přísaha chce pokračovat v digitalizaci služeb státu, zaměřit se na reformu středního školství či podporu rodin s dětmi, kvalitu života seniorů, přičemž hranicí pro odchod do důchodu má být podle hnutí maximálně 65 let. Řešení chce přinést i pro prohlubující se problém dostupnosti bydlení či nakládání se sociálními dávkami.

Věnovat se chce hnutí i nelegální migraci. Navrhne mimo jiné osamostatnění cizinecké policie, zavedení systematických pravidelných kontrol a posílení ochrany vnějších hranic EU, například investicemi do moderních technologií a rotací zemí EU při jejich ostraze. Změnit chce podmínky zaměstnávání cizinců v Česku.

Přísaha je podle Šlachty "dospělou stranou", svůj program chce prezentovat na tiskových konferencích zhruba jednou za měsíc.

Jako nového poradce Přísahy dnes Šlachta představil bývalého ministra financí z ODS Vlastimila Tlustého, za důležitou označil jeho erudici z vládního angažmá. Tlustý řekl, že má v Přísaze roli externího poradce, který nebude zodpovídat za program, ale pomáhat v případě finančních transferů s "hledáním toho, co je zákonné a co není". Uvedl nicméně, že Česko míří k bankrotu veřejných financí, přičemž cestu k němu nastartoval expremiér Andrej Babiš (ANO) a současná vláda Petra Fialy (ODS) situaci pouze zhoršuje.

Před čtyřmi lety byl Tlustý prezentován jako poradce Strany nezávislosti ČR pro volby do EP. V červnu 2021 byl členem stínové vlády, kterou představila formace hnutí Trikolóra, Svobodných a Soukromníků. Jako stínová premiérka za uskupení vystupovala šéfka a tehdejší poslankyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková. O tři měsíce dříve - v březnu roku 2021, kdy se protestní iniciativa podnikatelů spojená s kritikou opatření proti covidu-19 Chcípl PES oficiálně stala politickým hnutím, představil Tlustého jako ekonomického programového experta hnutí spoluzakladatel uskupení Jiří Janeček.

Hnutí Přísaha poprvé ve sněmovních volbách kandidovalo v roce 2021, získalo tehdy 4,68 procenta hlasů, a nepřekročilo tak pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny. Za hlasy tehdy uskupení získalo zhruba 25 milionů korun. Nyní se podle průzkumů podpora hnutí pohybuje mezi dvěma a třemi procenty.