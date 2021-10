Šlachta má radost, že Přísaha zřejmě porazí některé zavedené strany

Předseda hnutí Přísaha Róbert Šlachta přichází do volebního štábu hnutí během voleb do Poslanecké sněmovny, 9. října 2021, Praha.

Praha - Bývalý elitní policista Róbert Šlachta je nadšený z toho, že jeho hnutí Přísaha ve volbách do Sněmovny zřejmě předstihlo ČSSD i komunisty. Průběžný výsledek kolem 4,7 procenta označil na tiskové konferenci ve volebním štábu hnutí za velký úspěch a také za velký závazek vůči voličům. To, že Přísaha nepřekročí pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny, Šlachtu sice mrzí, připomněl ale, že jeho hnutí existuje teprve krátce.

"Já si myslím, že předběhnout tady staletý strany po osmi měsících fungování je úžasný," řekl dobře naladěný Šlachta už při podvečerním příjezdu do štábu na pražském Smíchově, kam dorazil autem z Moravy.

“Kdyby mi někdo řekl, že 240.000 lidí dá Přísaze svůj hlas, tak bych tomu nevěřil, než jsme do toho šli,” doplnil později a poděkoval voličům. Zároveň se opět vymezil vůči slovům bývalého premiéra Petra Nečase (ODS), který Přísahu označil za "fízlovskou partu".

Přísaha před volbami avizovala, že jejím cílem je překročení pětiprocentní hranice. Voliče oslovovala hlavně kontaktní kampaní. Z neparlamentních uskupení měla podle předvolebních průzkumů největší šanci se do dolní komory dostat. Šlachta k tomu dnes řekl, že Sněmovna by byla "třešnička na dortu". "Nedá se nic dělat," poznamenal.

Výsledek v aktuálních volbách vnímá Šlachta jako výzvu, aby hnutí pokračovalo. "Pro nás nic nekončí, pro nás to začíná," přislíbil. "Teď si chvilku oddechnu, protože poslední tři týdny byly vypjaté. Nadechneme se a začneme připravovat komunální volby," popsal.

Poukázal na to, že oproti ostatním stranám měla Přísaha na kampaň mnohem menší rozpočet. "Takže pecka," poznamenal politický nováček. Za důležité pokládá, že díky překročení tříprocentní hranice hlasů získá hnutí finanční příspěvek od státu, který Přísaze umožní budovat další strukturu hnutí v krajích. Letošní kampaň financovala ze 17,5 milionu korun, které dostala od svých podporovatelů. Nyní za získané hlasy a na stálém příspěvku na činnost hnutí obdrží Přísha během čtyř let zhruba 62,5 milionu korun.

K celkovým výsledkům voleb Šlachta ještě uvedl, že je pro něj satisfakcí, že občané neuvěřili ČSSD. "To, co pan (Jan) Hamáček a předtím pan (Milan) Chovanec předváděli na ministerstvu vnitra, mě bolí a mrzí. Pan Hamáček nebyl kompetentní ministr vnitra," prohlásil. “Věřím, že to bude konstruktivní a nebudeme tady skládat vládu půl roku,” dodal k úspěchu koalice Spolu.

“Dám si to pivo konečně, ”uzavřel Šlachta tiskovou konferenci, na kterou dorazil neformálně oblečený do mikiny, džínů a tenisek.

Hlavním tématem Přísahy je boj s korupcí a klientelismem. Chce také zrychlit práci soudů či usilovat o zachování české identity. Odmítá přijetí eura, kvóty na uprchlíky nebo privatizaci páteřních nemocnic. V souvislosti s covidem-19 slíbila prošetření všech zakázek z doby nouzového stavu. Rozhodnutí založit politické hnutí oznámil Šlachta letos v lednu. Registraci získalo v dubnu. K letošnímu červnu mělo 128 členů.

Šlachtou vedený Útvar pro odhalování organizovaného zločinu zasahoval v roce 2013 na Úřadu vlády v kauze blízké Nečasovy spolupracovnice Jany Nagyové (nyní Nečasové). Razie vedla až k pádu Nečasovy vlády. Od policie Šlachta odešel v červnu 2016 na protest proti plánované reorganizaci policejních útvarů. Poté pracoval do listopadu 2019 na generálním ředitelství Celní správy.