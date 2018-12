Rizespor (Turecko)/Praha - Podle fotbalového reprezentanta Jakuba Brabce může být slabinou Genku v souboji Evropské ligy s pražskou Slavií psychika mladého týmu, předností naopak velká ofenzivní síla. Obránce belgického celku, který do konce sezony hostuje v Rizesporu, považuje únorový dvojzápas za otevřený.

"V tuto chvíli to pro Slavii bude těžký soupeř, protože od začátku sezony se Genku hodně daří, mančaftu to sedlo. Trenér tam udělal dost práce a mluví za to první flek v belgické lize. S kluky jsem v kontaktu každý týden, berou to tak, že je to hratelné pro oba týmy," řekl Brabec v rozhovoru s ČTK. "Těžko říct, jestli je to padesát na padesát, nebo teď o fous Genk by měl být favorizovaný, když vede belgickou ligu, ale až ta dvě utkání opravdu ukážou, kdo to zvládne," doplnil.

Za nevýhodu Genku oproti Slavii bere Brabec možnou slabší psychickou odolnost. "U Genku může být slabina, že mančaft je poskládaný z hodně mladých hráčů, tak třeba trošku psychika. Ale síla mančaftu je hlavně v ofenzivě. Mají dobré talentované hráče jak vepředu, tak na krajích a v záloze. Jsou hodně nebezpeční dopředu, což prokazují teď v belgické lize, kde sází gól za gólem. I v Evropské lize," řekl šestadvacetiletý stoper.

V Genku byli s losem pro úvodní kolo vyřazovací fáze EL na rozdíl od Slavie spokojení. "Oni to spíš brali tak, že je to dobré cestování, není to tak daleko a je to hratelný mančaft. Slavii chápu, že je trošku zklamaná. Na druhou stranu si myslím, že větší zážitek pro ně bude, kdyby postoupili do dalšího kola a když mají šanci se o to poprat, než kdyby dostali Arsenal, jeli na výlet a to by tak bylo všechno," uvedl Brabec.

Genk podle něj má nejlepší hráče v záloze a útoku. "Španěl Alejandro Pozuelo je tam snad tři čtyři roky, hodně jim tvoří hru. Teď vystřelil Ruslan Malinovskyj, který se prosazuje i v ukrajinské reprezentaci. Má hodně dobré trestné kopy a kopací techniku. Nahoře se jim o to stará hroťák Mbwana Samatta plus třeba křídlo Leandro Trossard, který je tam také asi dva tři roky. Myslím, že spoustu těchto mladých hráčů se brzy posune ještě třeba do lepších týmů," konstatoval odchovanec Sparty.

Přestože v evropských pohárech vždy fandí českým zástupcům, v únoru bude držet palce "svému" Genku. "Ať už jde o koeficient, nebo českým hráčům přeju, aby se jim dařilo a ukázali se v Evropě. Ale teď je to pro mě takové, že v Genku mám samozřejmě víc spoluhráčů, se kterými jsem trávil poslední dva roky, takže v tenhle moment fandím Genku," přiznal Brabec.

V Rizesporu dostává hodně prostoru, jenže týmu se nedaří a je poslední v tabulce. "Pravidelně nastupuju v turecké lize, tak jsem rád. Samozřejmě výsledky nemáme takové, ale jsou věci, které z pozice stopera tolik ovlivnit nejdou. Ale věřím, že sezona je ještě dlouhá a můžeme to klidně nějakou řadou výher zlomit," uvedl Brabec.

Rizespor na něj může uplatnit opci, ale zatím netuší, kde bude působit v příští sezoně. "Mám to tady na rok, i pro sebe to budu řešit na jaře, až se to bude blížit. Teď se tím nechci zatěžovat, protože vůbec nevím, co bude. Ani Genk teď nic neřeší, ani Rizespor," řekl Brabec. "Teď se soustředím na to, abych tady podával co nejlepší výkony, hrál všechny zápasy a ukázal se. Ať už tady Rizesporu, nebo zpátky Genku, nebo někomu jinému," dodal čtrnáctinásobný reprezentant.