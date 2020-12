Sky News: Británie a EU o pobrexitové dohodě stále jednají

Brusel/Londýn - Vyjednávači Británie a EU David Frost a Michel Barnier stále jednají o dohodě o uspořádání vztahů unie s Londýnem po Novém roce, kdy skončí přechodné období, které platí po letošním odchodu Spojeného království z evropského bloku. Informuje o tom televize Sky News. Předtím se objevily v britských médiích zprávy, že by premiér Boris Johnson měl oznámit uzavření dohody s unií už ráno.

Podle Sky News ale Barnier a Frost stále jednají a také premiér Johnson a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová by si měli podle britské televize znovu volat. Případná dohoda tak podle tohoto zdroje nebude oznámena ještě minimálně několik hodin. Hlavním sporným bodem zůstává rybolov, uvedla Sky News na twitteru.

Británie na konci letošního ledna opustila EU a do 31. prosince je v takzvaném přechodném období, během něhož se vztahy EU a Londýna ještě řídí unijním právem. Jaké budou jejich vztahy od Nového roku, záleží právě na nynější dohodě. Tu v poslední době blokovaly kromě rybolovných práv i neshody kolem pravidel hospodářské soutěže.

Dohodu ale musí schválit také britský parlament a EU. Média tento týden psala, že strany by se mohly dohodnout na "provizorní aplikaci" dohody od 1. ledna a až pak by dohodu mohl ratifikovat Evropský parlament.

Pokud by se Londýn s Bruselem na podobě budoucích vztahů a pravidlech vzájemného obchodu neshodly, musel by se od 1. ledna 2021 pohyb zboží a služeb přes Lamanšský průliv řídit pravidly Světové obchodní organizace (WTO), se všemi cly a komplikacemi, které to přináší. Jak by to z počátku mohlo vypadat, ukázal tento týden, kdy Francie kvůli nové variantě viru SARS-CoV-2 uzavřela hranici s Británií. Především na anglické straně Lamanšského průlivu se pak tvořily kolony tisíců kamionů.