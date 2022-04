Skvělý zápas, doufám, že odveta bude stejně kvalitní, řekl trenér Trpišovský

Rotterdam - Trenér fotbalistů Slavie Praha Jindřich Trpišovský si po přestřelce a remíze 3:3 v úvodním čtvrtfinále Evropské konferenční ligy v Rotterdamu s Feyenoordem pochvaloval úroveň utkání. Byl rád, že jeho svěřenci po třetím inkasovaném gólu ještě dokázali zmobilizovat síly a v páté minutě nastavení srovnat. Věří, že domácí odveta za týden bude stejně atraktivní.

"Z mého pohledu to byl skvělý zápas. Šest gólů, spousta šancí, výborné individuální výkony na obou stranách. Strašně těžký zápas, na který se dalo dobře koukat. Výkon z naší strany dobrý, dali jsme tři góly a měli jsme víc nebezpečných situací a dobrých přechodů do otevřené obrany. Na druhou stranu jsme pustili divné góly," citoval Trpišovského klubový web z tiskové konference.

Jeho svěřenci nejprve v Rotterdamu rychle prohrávali, ale pak dokázali skóre otočit a vedli 2:1. Následně se povedl obrat třetímu týmu nizozemské ligy, hosté však z poslední akce po rohu srovnali díky gólu Ibrahima Traorého.

"Soupeř byl i díky atmosféře v ráži. Takže je super, že kluci na konci dokázali vynutit standardní situaci a dohrát to do gólu. Takže se vlastně nic nezměnilo a jedeme dál do dalšího zápasu. Bude se rozhodovat v našem domácím prostředí," poznamenal slávistický trenér.

Věří, že domácí prostředí může být pro odvetu velkou výhodou. "Víme, že bude vyprodáno, jaká kulisa je tam. Pro všechny hráče to může být velká pomoc. Viděli jsme, co inkasovaný gól na 2:2 tady udělal se zápasem. Nebylo to pro kluky jednoduché, na hřišti se neslyšeli. Vidím v domácím prostředí výhodu. Budou tam fanoušci a užijí si to. Pevně doufám, že to bude stejně kvalitní utkání jako to první," prohlásil Trpišovský.

Při vyrovnávacím gólu Petera Olayinky na 1:1 v závěru první půle domácí marně reklamovali ofsajd, v Evropské konferenční lize není videorozhodčí. "Vliv na zápas to samozřejmě má. Nejsou přezkoumávání, takže utkání je plynulejší. Navíc se můžete opravdu hned radovat z gólu. Podíváte se na hlavního a pomezního rozhodčího a hned víte, jestli gól platí. Na emoce je to velká změna. Upřímně jsem ani nevěděl, proti čemu domácí protestují. A pokud tam něco bylo, tak se to vykompenzovalo u jejich druhé trefy," mínil Trpišovský.

Mrzel ho laciný třetí inkasovaný gól z přímého kopu na přední tyč, brankáře Ondřeje Koláře ale nechtěl kritizovat. "Hlavně ta standardka byla úplně zbytečná. Co jsem mluvil s klukama, tak se tam rozestoupila zeď. Musím se na to podívat ze záznamu. Takový gól a z takové pozice jsme neměli dostat, na konci zápasu to strašně mrzí. Pokud míč prošel zdí, je to trestuhodné. Netroufnu si teď hodnotit ten zákrok brankářský, dokud ho neuvidím z kamery," doplnil kouč.