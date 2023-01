Skvělý turnaj, gratuloval Voráček hokejové dvacítce ke stříbru

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Halifaxu (Kanada): Finále: Kanada - Česko, 6. ledna 2023. Jiří Kulich (druhý zprava) se raduje ze svého gólu, vlevo Olen Zellweger z Kanady a vpravo jeho spoluhráč Owen Beck.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Halifaxu (Kanada): Finále: Kanada - Česko, 6. ledna 2023. Jiří Kulich (druhý zprava) se raduje ze svého gólu, vlevo Olen Zellweger z Kanady a vpravo jeho spoluhráč Owen Beck. ČTK/AP/Darren Calabrese

Praha - Čeští hokejisté prohráli v dramatické koncovce ve finále juniorského mistrovství světa v Halifaxu s Kanadou 2:3 v prodloužení, za své výkony na turnaji se však dočkali řady pochval a ocenění. Na sociálních sítích jim ještě v noci gratuloval například trojnásobný vítěz Stanleyova poháru Jiří Hrdina, bývalý světový šampion v kategorii do 20 let Václav Nedorost, šéf hokejového svazu Alois Hadamczik nebo české hokejové reprezentantky.

"Tak nakonec je to stříbro, ale s cenou zlata... Tenhle tým udělal maximum a i když jsou teď kluci zklamaní, tak je to obrovský úspěch, který docení až časem," napsal Hrdina na twitter a pogratuloval hráčům, trenérům a všem, kteří se na zisku stříbrné medaile podíleli.

Seniorský mistr světa z roku 2010 a jeden z nejlepších českých hokejistů současnosti Jakub Voráček již v průběhu utkání psal, že je pořádně nervózní. Po vítězném gólu Dylana Guenthera v sedmé minutě prodloužení pogratuloval Kanadě k zisku zlata, stejně jako českým hráčům.

"Skvělý turnaj pro Českou republiku. Spousta vzrušení, skvělé tempo, skvělá mentální síla," uvedl útočník Columbusu, jenž je momentálně ze zdravotních důvodů mimo hru. Voráček zároveň ocenil týmovou sílu českého výběru.

V zámoří sledoval finále i Ladislav Šmíd. Bývalý vynikající obránce žije po ukončení kariéry s rodinou v Kanadě. Již před finále avizoval, že i jeho děti budou v boji o zlato fandit Česku.

"Nejprve bych rád poblahopřál Kanadě ke ZLATU. Myslím, že medaile je v dobrých rukou a je zasloužená. Jsem hrdý na naše hráče a na to, jak reprezentovali na juniorském MS. Všem ukázali, že tvrdá týmová práce opravdu FUNGUJE," napsal na twitteru Šmíd, který vždy vynikal maximálním nasazením.

Podobně to viděl i útočník Jakub Lauko, který se nyní snaží stabilně prosadit do kádru Bostonu v NHL. "Velká škoda, ale myslím si, že i přes prohru musíme všichni smeknout klobouk, protože to, co kluci na ledě celej turnaj předváděli, bylo něco neskutečnýho. Zase jednou můžu být hrdej na to, že jsem Čech," napsal Lauko.

"Neskutečné výkony, zasloužená medaile. Obrovská gratulace," doplnil jej Václav Nedorost, který se podílel na triumfech českého týmu na juniorských MS v letech 2000 i 2001.

S hráči se shodl i prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik. "Kluci podali velký výkon. Chci vám poděkovat za celý turnaj stejně jako realizačnímu týmu. Všichni jste odvedli kus práce a po letech jste v Česku vyvolali hokejovou euforii. Stříbro je obrovský úspěch a za celý český hokej vám gratuluji. Jsme na vás hrdí," napsal Hadamczik na twitteru.

O velký úspěch se před několika měsíci zasloužily i české hokejistky, které na mistrovství světa v Dánsku získaly bronz. Řada z nich na instagramu sdílela grafiku národního týmu oznamující zisk stříbra. "Pro mě jste zlatí chlapci," napsala například Tereza Vanišová.