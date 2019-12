Skvělí fanoušci byli naším motorem, radoval se hrdina Dostál

Mistrovství světa hokejistů do 20 let, skupina B: ČR - Rusko, 26. prosince 2019 v Ostravě. Čeští hráči se radují z vítězství. Zleva Jan Jeník z České republiky, Jan Šír z České republiky a brankář Jakub Dostál z České republiky.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let, skupina B: ČR - Rusko, 26. prosince 2019 v Ostravě. Čeští hráči se radují z vítězství. Zleva Jan Jeník z České republiky, Jan Šír z České republiky a brankář Jakub Dostál z České republiky. ČTK/Ožana Jaroslav

Ostrava - Výborný výkon brankáře Lukáše Dostála pomohl českým hokejistům k nečekanému vítězství nad Ruskem na úvod juniorského mistrovství světa v Ostravě. Opora Ilvesu Tampere si v zápase připsala 33 úspěšných zákroků, polovinu střel na něj hráči sborné vyslali v první třetině.

"Byl to náročný zápas, ale kluci přede mnou podali fantastický výkon. Blokovali plno střel, chci jim poděkovat, odehráli to přede mnou parádně," řekl Dostál novinářům po výhře 4:3.

Nejvíce práce měl v úvodní dvacetiminutovce, která i díky němu skončila nerozhodně 2:2. Za klíčovou pasáž zápasu ji ale Dostál neoznačil. "Rusové měli šance ve druhé i třetí třetině. Zaplaťpánbůh jsme dali dva pěkné góly, to nás trošičku nakoplo. Pak jsme udělali pár faulů a Rusové to proměnili. Klíčové bylo, že jsme nápor Rusů ustáli," uvedl odchovanec Komety Brno.

Důležité podle něj zároveň bylo, že protivník v utkání ani jednou nevedl. "Rusové se snažili hodně střílet. V první třetině hráli v přesilovkách hodně kros pasy, pak se to snažili zjednodušit, ale my jsme na to byli připraveni. Jak už jsem řekl, kluci zblokovali strašně moc střel. To, že jsme Rusy nepustili do vedení, hrálo svou roli," souhlasil Dostál. "Dalším klíčem k úspěchu bylo proměňování šanci," řekl.

Devatenáctiletý gólman chytal již na minulém juniorském MS, možná i proto nebyl dnes nervózní. "Byl jsem úplně v klidu. Dlouho jsem se těšil. Díval jsem se, když tady hráli para hokejisté. Atmosféra byla parádní, chtěl bych touto cestou fanouškům poděkovat. Byli parádní, byl to motor, který nás hnal dopředu," ocenil podporu diváků v prakticky vyprodané Ostravar aréně.

Češi vstoupili do turnaje vítězně, velké oslavy ale podle Dostála nejsou na místě. "Pro nás to byl důležitý zápas. Byl to vstup do turnaje, výhry si velice ceníme, ale do dalších zápasů musíme jít s pokorou a od nuly. Určitě je to ale pro nás povzbuzení," dodal Dostál. Další zápas čeká Čechy v sobotu, kdy se utkají s Německem.

Jeník: Chceme všem ukázat, že dokážeme více, než si myslí

Hokejový útočník Jan Jeník se premiérovou brankou na juniorském mistrovství světa podepsal pod výhru českého týmu nad Ruskem. Devatenáctiletý hráč, který startoval i na předešlém šampionátu, v 38. minutě bleskově využil přesilovku pět na tři a rozhodl o vítězství domácí reprezentace 4:3.

"Je to krásné. A nejlepší je, že jsme vyhráli. Teď si to můžeme užít," radoval se Jeník po zápase.

Český tým nebyl proti sborné favoritem a nepatří ani mezi hlavní medailové aspiranty. Podle odchovance Nymburku to ale nehraje roli. "Už jsme to zažili i v osmnáctkách, kdy od nás nikdo nic nečekal a skončili jsme čtvrtí. Znovu chceme všem ukázat, že dokážeme více, než si ostatní myslí," podotkl Jeník.

Domácí hokejisté měli i další speciální motivaci uspět. Chtěli potěšit útočníka Jakuba Lauka, který se zranil hned v prvním střídání a vypadá to, že pro něj turnaj předčasně skončil.

"Řekli jsme si, že to vyhrajeme pro něj. Lukáš Dostál to zavřel a měli jsme šestého hráče na ledě a to byli fanoušci. Hnali nás, my jsme podporovali jeden druhého a perfektně jsme pracovali," pochvaloval si útočník kanadského Hamiltonu.

"Atmosféra byla neskutečná. Nedá se to popsat. Museli byste stát na ledě a pocítit, jak ani neslyšíte kamarády," ocenil ještě jednou podporu diváků.

Další utkání čeká Čechy v sobotu, kdy se utkají s Německem. "Němci mají výborný tým. My nesmíme usnout na vavřínech. Bude to úplně jiný zápas. Musíme hrát stejně jako dnes, vyvarovat se chyb a doufat, že vyhrajeme," dodal Jeník.

rte nkr