Skvělé, že můžeme být venku na ledě, řekl kouč Sparty

Dobříš (Příbramsko) - Ve své hale v Holešovicích hokejisté Sparty trénovat nemohou, většina z nich se tak vrátila do mládí. Stejně jako další tři týmy se Pražané v těchto dnech připravují na nekrytém stadionu v Dobříši, v uzavřených prostorách totiž kvůli protiepidemiologickým opatřením nikdo v současnosti trénovat nesmí.

"Jde jen o to, že jsou kluci na ledě. Chtěli jsme, aby se svezli, aby měli kontakt s ledem a zahráli si na dvě (branky). Aby tam byla hra. Taktiku a podobné věci jsme vůbec nedělali," řekl trenér Sparty Miloslav Hořava novinářům po dnešním druhém atypickém tréninku.

Poprvé si podmínky v Dobříši Pražané stejně jako Mladá Boleslav či Plzeň vyzkoušeli v úterý. "Je skvělé, že můžeme být na ledě. Myslím si, že někteří kluci by něco podobného sami ani nezkusili," podotkl devětapadesátiletý kouč. "Je to stokrát lepší než být doma nebo v posilovně," řekl Hořava. Individuálně a na suchu se jeho svěřenci připravovali v minulém týdnu.

Vedle zimy, kdy zejména brankářům mrzly prsty, museli například trenéři občas shrabovat z ledu spadané listí. V úterý se této činnosti ujal Josef Jandač, dnes kouč brankářů Petr Přikryl. "V pátek je to na mně, máme rozepsané služby," smál se Hořava.

Další trénink v Dobříši mají Pražané naplánovaný v pátek. Stejně jako ostatní sportovci ale netrpělivě sledují, jaká opatření budou v dalších dnech platit. "Doufám, že nás pustí a budeme moct trénovat doma. Myslím si, že není důvod, aby bylo vše zavřené, a trénink bychom mohli mít normálně v hale," řekl Hořava.

Aktuálně to vypadá, že extraliga by se opět měla rozběhnout po nadcházející reprezentační přestávce. Poprvé by se mělo hrát ve středu 11. listopadu. "Nechci říkat, že je to nepříjemné, ale je to hrozné. Jsme zvyklí být touto dobou v plné sezoně a teď nevíme, zda budeme vůbec hrát. Doufám, že to dopadne dobře," dodal zkušený kouč.

Současná nelehká situace ale podle něj není tragédií. "Nezlobte se, ale já nemůžu říkat, že je to těžké na psychiku. Jsou lidi, kteří jsou na tom daleko hůře. Pro nás je to zábava. O žádném tlaku na psychiku nemůže být řeč," podotkl Hořava.