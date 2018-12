Praha - Trenér Jindřich Trpišovský si po vítězství 2:0 nad Petrohradem pochvaloval, že fotbalisté Slavie postupem do jarní fáze Evropské ligy podtrhli mimořádně povedený týden českých klubů v pohárech. Těšilo ho, že jeho svěřenci až na předposlední utkání skupiny v Bordeaux předvedli v ostatních pěti zápasech velmi dobré výkony a druhé místo v tabulce si podle něj zasloužili.

"Skupina byla velice silná, všechny týmy hrály do posledního kola o postup. Zenit ruský mistr, Bordeaux výborný tým, Kodaň deset let pravidelně v Evropě. Beru to jako obrovský úspěch pro Slavii, i celý český fotbal," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

"Skvělé dva dny pro celý český fotbal. Chtěl bych pogratulovat Plzni k postupu, pro český fotbal je obrovský úspěch mít v jarní části Evropské ligy dva kluby. Stejně tak bych chtěl pogratulovat Jablonci k výhře v Kyjevě, je to skvělý výsledek. Všichni víme, jak důležitý je koeficient, abychom mohli hostit tyto velké zápasy," dodal Trpišovský.

Jeho svěřenci skončili ve skupině s deseti body o bod za vítězným Petrohradem. "Strašně důležité bylo pro nás neprohrát čtvrté utkání doma s Kodaní (0:0), abychom si vytvořili dobrou pozici pro zbylé dva zápasy. Až časem asi doceníme, které týmy ze skupiny nepostoupily. Ta vítězství ve skupině byla zasloužená. Ať to bylo doma s Bordeaux, v Kodani, nebo teď s Petrohradem," řekl Trpišovský.

"Ve všech zápasech kromě Bordeaux, kde jsme od začátku tahali za kratší konec, jsme měli dobré statistiky v utkání, větší držení míče. Je to takové ověření, že ta cesta, kterou se snažíme razit, může být úspěšná i v Evropě," dodal kouč lídra české ligy.

Slavia postoupila do jarní části pohárů poprvé od sezony 2007/08. "Určitě jsem tehdy koukal v televizi. V té chvíli jsem byl v Kolíně u dorostu v divizi. Je to i pro mě obrovský skok. Můj celoživotní sen byl odtrénovat ligové utkání jako hlavní trenér, to je asi jako když český hráč sní, že bude hrát Premier League za Chelsea. To je asi stejná pravděpodobnost. Tohle teď je obrovská nadstavba," uvedl Trpišovský.

Se Slavií na třetí pokus dosáhl na svůj premiérový postup ze skupiny Evropské ligy, ještě na lavičce Liberce se mu to dvakrát těsně nepovedlo. "Nevím, jestli je to teď úplně největší úspěch kariéry. Třeba v Liberci prokousávat se dvakrát přes předkola, kdy jsme byli spíš outsider, byl taky velký úspěch. Není jednoduché se s týmem jako Liberec dostat přes ty kvalifikace. Navíc jsme vždy do poslední chvíle hráli o postup," srovnával Trpišovský.

Ve vyřazovací fázi by si stejně jako hráči přál atraktivního soupeře. "Jako první mě napadá třeba Inter Milán. Samozřejmě můj sen je podívat se do Anglie, ale tímhle jsem je vyndal, takže můžeme potom hledat v dalších týmech," usmál se Trpišovský.