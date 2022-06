Skvělé, čekal jsem na to celou kariéru, řekl Blümel ke smlouvě s Dallasem

Praha - Radostné týdny prožívá hokejový útočník Matěj Blümel, který po zisku bronzu na mistrovství světa ve Finsku podepsal dvouletou nováčkovskou smlouvu s Dallasem. V příštích dnech si dvaadvacetiletý dosavadní hráč Pardubic užije dovolenou a potom se už začne chystat na sezonu, v které se chce dostat do sestavy Stars v NHL, čímž by si splnil další sen. Nabídku Dallasu si vybral mezi zájemci několika dalších klubů z nejlepší ligy světa.

"Pocity jsou samozřejmě skvělé. Jsem strašně šťastný. Čekal jsem na to celou svou dosavadní kariéru. Je to pro mě taková odměna za tu práci, ale teď to teprve všechno začíná," řekl Blümel v rozhovoru s ČTK. Se zástupci z agentury Alvo Sports management se rozhodli pro nabídku Dallasu, který už od začátku patřil mezi favorizované týmy syna bývalého mezinárodního čárového rozhodčího Petra Blümela.

"Aleš Volek a Lukáš Hronek odvedli skvělou práci, všechny nabídky víceméně zanalyzovali a po vzájemném rozhovoru vyhrál Dallas. Jsem rád, že to tak bylo. Když jsem se postupně dozvídal o těch klubech, tak ani nevím proč, ale Dallas mi utkvěl v hlavě a říkal jsem si, že kdyby zůstal v posledních pár týmech, ze kterých si budu vybírat, tak bych si ho asi zvolil," uvedl Blümel.

V roce 2019 jej ve čtvrtém kole na 100. pozici draftoval Edmonton, ale když s ním kanadský klub ani loni neuzavřel smlouvu, ztratil na hráče práva. "Já jsem byl strašně šťastný, když mě někdo draftoval. Bylo to taky ocenění té práce a dřiny. Smlouvu mi nenabídli, ale říkal jsem si, že mi to nevadí, že bych se o to chtěl třeba ještě rok poprat tady v Česku a zvládnout to takhle," uvedl Blümel, o kterého se letos už mohl ucházet jakýkoliv klub z NHL. "Teď jsem možná pochopil, že je lepší být nedraftovaný. Když tomu jednomu do roka nebo do dvou do toho nepasujete, tak bohužel. A není možnost komunikovat s více kluby."

Po pondělním podpisu kontraktu mu volal evropský skaut Dallasu Jiří Hrdina. "Říkal mi, že mi gratuluje a chce dát moje číslo generálnímu manažerovi (Jimu Nillovi), tak čekám asi v nejbližších dnech hovor i od něj," popsal Blümel debatu s trojnásobným vítězem Stanleyova poháru. Se zástupci Stars si vyjasní letní program. "Ještě vůbec nevím, asi se to uvidí, jak mi zavolá generální manažer."

Do Severní Ameriky se vydá dobře jazykově vybavený i díky dvouletému působení v zámořské juniorské USHL v celku Waterloo Black Hawks a se zkušenostmi ze tří sezon v extralize, dvou mistrovství světa a také z olympijských her v Pekingu, kde ale byl jen v roli náhradníka. Nyní cítí správnou chvíli na to, aby se popral o další sen v podobě NHL.

"Někdo třeba říká, že bych mohl ještě zůstat rok, když budou Pardubice nabité, a vyhrát se ještě trochu víc, na druhou stranu při těch nabídkách, které jsem měl, a ozvalo se fakt hodně týmů, tak bych byl blbý, kdybych to shodil všechno ze stolu a zůstal bych v Pardubicích. Jsem rád, že jsme to rozhodnutí udělali teď a vyšlo to," podotkl.

Prostředí v Dallasu už poznal při působení v mládežnické reprezentaci. "Strašně se mi tam líbilo, takže se na to těším znova. A na celý ten život tam a na organizaci," uvedl Blümel. Vlastní oslavu podpisu se Stars ale ještě nestihl. "Od té doby, co jsem přijel z Finska, tak jsem v jednom kole, takže je to kapku složitější, ale třeba s kamarády něco podnikneme," řekl Blümel, který dnes nechyběl na setkání bronzového týmu hokejistů v Kramářově vile s předsedou vlády Petrem Fialou a ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Petrem Gazdíkem.

"Bylo to skvělé. Je to fajn, když vstoupíte do toho sídla. Dýchne na vás ta atmosféra, že jsme fakt už asi něco dokázali. Byla to příjemná hoďka a bylo fajn poznat pana premiéra," prohlásil Blümel. Už se ale těšil na oddych a soukromí. "Mám teď volno, letíme na dovču asi na osm dnů do zahraničí, to bych si chtěl užít v klidu. Vypnu telefon. Potom se těším, až do toho zpátky spadnu a začnu trénovat na sezonu. Tohle léto je jedno z těch nejdůležitějších a chtěl bych se v Dallasu uvést v dobrém světle," dodal Blümel.