Skutečnost, že dítě nastupuje do první třídy, nebrání podle ÚS střídavé péči

Brno - Samotná okolnost, že dítě zrovna nastupuje do první třídy, nebrání svěření do střídavé péče, a to zvláště, pokud jde o jedinou školu v blízkosti bydlišť obou rodičů. Ústavní soud (ÚS) vyhověl stížnosti otce z jižních Čech, který nesouhlasil se svěřením dětí do matčiny péče. ÚS dlouhodobě zdůrazňuje, že pokud jsou oba rodiče ochotní a schopní se dětem věnovat a pokud neexistují závažné překážky, je střídavá péče preferovanou variantou.

"V daném případě nebyla prokázána existence jakékoliv relevantní okolnosti, která by vyvrátila presumpci ve prospěch střídavé péče. V řízení byla naopak prokázána řada okolností, které svědčí jednoznačně ve prospěch střídavé péče," stojí v nálezu.

Znovu musí rozhodovat Krajský soud v Českých Budějovicích, který založil předešlý verdikt na obavě z toho, jak bude jedno z dětí snášet střídavou péči v době nástupu do první třídy. Krajský soud konkrétně uvedl, že "pokud má rozhodovat v nejlepším zájmu nezletilého, pak by mu měl být dán ještě určitý časový prostor na to, aby se s touto změnou vyrovnal a aby bylo především ověřeno, že se s touto pro něho podstatnou změnou vyrovnal a zvládá ji".

ÚS vyhověl stížnosti otce a odkázal na svou dosavadní judikaturu. "Nastoupení do první třídy základní školy nemůže být tím spíše apriorním důvodem pro vyloučení střídavé péče v situacích, navštěvuje-li dítě díky blízkosti bydlišť rodičů – tak jako v nyní posuzovaném případě – pouze jednu základní školu," stojí v nálezu.

ÚS také zdůraznil, že obě děti projevily přání trávit čas s otcem i matkou, že oba rodiče mají dobré výchovné kompetence, jsou schopní komunikovat a děti u obou mají dobré prostředí. "ÚS proto dospěl k závěru, že v daném případě nebylo na místě svěřit nezletilé do výlučné péče matky, neboť zde nebyla prokázána existence relevantního důvodu, který by vylučoval uplatnění preferovaného výchovného modelu v podobě střídavé péče," uzavřeli ústavní soudci.