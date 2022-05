Skupinu Shalom připomíná kompilace Až jednou vydaná k výročí jejího vzniku

Praha - Kompilace Až jednou (30th Anniversary Best Of) připomíná 30. výročí vzniku skupiny Shalom, která patřila k nejpopulárnějším kapelám první poloviny 90. let. Tvořili ji Petr Muk, Petr Kučera a Petr Hons, kteří spolu působili již v českobudějovické skupině Oceán. Kapela Shalom se na začátku 90. let mohla pochlubit statisícovými prodeji hudebních nosičů a vyprodanými turné. ČTK dnes o tom za vydavatelství Warner Music informovala Marcela Kočandrlová.

Trio hudebníků doplněné vokalistkami Janou Benetovou, Janou Feriovou a Janou Badurovou v roce 1992 získalo cenu Gramy (dnes Anděl) v kategorii Skupina roku a Muk uspěl jako zpěvák roku. Skupina Shalom byla původně zamýšlená jako projekt Muka a Kučery, ve kterém našly uplatnění písně nehodící se pro jejich domovský Oceán.

"Považujeme je za dobré a důležité a chceme jim dát šanci. Tentokrát jsou výsledkem diskusí a kompromisů jen dvou lidí se všemi přednostmi i zápory této skutečnosti. Chtěli jsme sevřenější formu písní a větší prostor pro vokály," řekl tehdy k nové skupině v jednom z rozhovorů zpěvák a skladatel Petr Muk.

"Osvobodili jsme se tehdy spolu k novému vnímání hudby bez oceánské minulosti. Petr (Muk) si byl silně jistý, dostali jsme plnou podporu u vydavatelství. Což byl obrázek svobody 90. let. V onom čase jsem si myslel, že to neskončí," dodal hráč na klávesové nástroje Kučera. Kompilace Až jednou vychází z 30. výročí vzniku Shalomu a vydání prvního stejnojmenného alba. Pojmenována je podle největšího hitu, ke kterému vznikl klip natočený režisérkou Katarínou Ďurovičovou v Izraeli.

Kompilační album sestavil dlouholetý spolupracovník Oceánu, Shalomu a Petra Muka Karel Deniš z písní z debutového alba, druhého studiového alba Brány vzkazů, live alba 5, 4, 3, 2, 1...Shalom! a singlů a maxisinglů, které skupina vydala. Zahrnul i anglickou verzi písně Až jednou (Someday) určenou pro zahraniční trh a dvě coververze, které v podání Shalomu popularitou konkurovaly originálům - Bon soir mademoiselle Paris od skupiny Olympic a Stín katedrál známý v podání Václava Neckáře.

Po komerčně méně úspěšném druhém studiovém albu Brány vzkazů vydaném v roce 1994 skupina Shalom ukončila činnost a Muk se rozhodl pro sólovou pěveckou dráhu. Zemřel 24. května 2010 ve svém bytě v Praze na Vinohradech. Kučera se objevil v obnovené sestavě skupiny Oceán, která v roce 2016 vydala po 25 letech nové album s názvem Ve smíru.