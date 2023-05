Skupině PPF loni klesl čistý zisk o 49 procent na 3,36 miliardy Kč

Praha - Skupina PPF vykázala za loňský rok čistý zisk 140 milionů eur (asi 3,36 miliardy Kč), což bylo o 49 procent méně než o rok dříve Celková aktiva skupiny loni klesla o 5,5 procenta na 39,9 miliardy eur (960 miliard korun). PPF o tom dnes informovala ČTK v tiskové zprávě.

Zatímco v první polovině roku 2022 vykázala PPF ztrátu 318 milionů eur (7,632 miliardy Kč) , ve druhé ji smazala a překlopila do zisku. "Výsledky prvního pololetí loňského roku výrazně ovlivnily ztráty způsobené odchodem z ruského trhu. To, že se náš celoroční hospodářský výsledek podařilo hned v následujícím období překlopit do celkového zisku, považuji za mimořádný výkon," komentoval výsledky ředitel skupiny PPF Jiří Šmejc.

Výsledek podle něj potvrzuje stabilitu a odolnost PPF v době nepříznivých makroekonomických podmínek a geopolitických nejistot, způsobených pokračující ruskou agresí na Ukrajině. Skupina vytvořila ve sledovaném období solidní základ pro nové investice v souladu se svou strategií diverzifikace zaměřenou na rozvinuté trhy Evropy a Severní Ameriky, dodal.

Během posledních 18 měsíců se PPF soustředila na byznysová partnerství i akvizice především v Evropě. Výsledkem těchto aktivit je vstup do ProSieben, německé mediální společnosti, a polského InPostu, provozovatele evropské sítě samoobslužných výdejních boxů a logistických center pro e-commerce.

Central European Media Enterprises, mediální divize PPF, převzala chorvatskou televizní společnost RTL Hrvatska a rozšířila svou působnost na šest trhů. Prodejem 30procentního podílu v CETIN Group vytvořila PPF partnerství se singapurským suverénním investičním fondem GIC. V souladu se svou strategií uskutečnila také některé divestice, včetně dohody odprodeji aktiv Home Creditu na Filipínách a v Indonésii konsorciu dceřiných společností japonské Mitsubishi UFJ Financial Group, uvedla PPF.

Skupina PPF podniká ve 25 zemích Evropy, Asie a Severní Ameriky. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, e-commerce, biotechnologií, nemovitosti a strojírenství. PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu v Nizozemsku.

Majoritním vlastníkem PPF Group byl až do své předloňské smrti nejbohatší Čech Petr Kellner. Loni v září, po schválení dohody o rozdělení pozůstalosti po Kellnerovi, nabyli dědicové, manželka Renáta a jeho čtyři děti, majoritní podíl 98,93 procenta na společnosti PPF Group.