Skupině Colt CZ v pololetí meziročně klesly výnosy, prodala méně zbraní

Praha/Uherský Brod (Uherskohradišťsko) - Holding Colt CZ Group SE (Colt CZ) vykázal za první letošní pololetí výnosy 6,9 miliardy korun. Meziročně byly nižší o 2,7 procenta, a to kvůli poklesu prodeje zbraní nebo dopadům přepočtu z cizích měn. Upravený zisk zbrojařské skupiny dosáhl od ledna do června 1,19 miliardy korun, ve srovnání se stejným obdobím loni vzrostl o 1,3 procenta. Vyplývá to z výsledků hospodaření, které Colt CZ zaslal ČTK v tiskové zprávě.

Počet prodaných zbraní holdingu za první letošní pololetí klesl ve srovnání s prvními šesti měsíci loňského roku o 13,3 procenta na 314.564. Krátké palné zbraně byly zastoupeny z 62,5 procenta, dlouhé palné zbraně z 37,5 procenta. V loňském prvním pololetí začala koncem února válka na Ukrajině.

Ukazatel EBITDA očištěný o mimořádné vlivy za prvních šest měsíců roku 2023 skupině meziročně klesl o 18,4 procenta zhruba na 1,46 miliardy korun. EBITDA je hospodářský výsledek před započtením úroků, daní a odpisů.

Výnosy holdingu za druhé čtvrtletí letošního roku byly ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 10,1 procenta vyšší. Proti letošnímu prvnímu čtvrtletí výnosy ve druhém čtvrtletí stouply o 27,7 procenta. "Velmi mě těší, že se obchodní výkon skupiny ve druhém čtvrtletí letošního roku zlepšil nejen oproti prvnímu čtvrtletí, ale i srovnatelnému období v roce 2022. Finanční výsledky i nadále odrážejí zvýšenou sezonnost našeho podnikání související s nárůstem podílu prodejů v segmentu ozbrojených složek," uvedl generální ředitel a předseda představenstva Jan Drahota.

Vyzdvihl akvizici švýcarského výrobce munice swissAA Holding, která je dlouhodobým partnerem švýcarských, belgických, německých a dalších zákazníků z řad ozbrojených složek. Nákup společnosti oznámil Colt CZ letos v červnu. "Tato akvizice je součástí naší dlouhodobé růstové strategie, kdy munice je přirozeným doplňkem k našim hlavním výrobkům," uvedl Drahota.

Na celkových výnosech skupiny Colt CZ za první pololetí se z 46,8 procenta podílely výnosy v USA. Výnosy v České republice dosáhly podílu 20 procent, Kanada se na celkových výnosech podílela 14,2 procenta, výnosy dosažené na evropském trhu bez ČR tvořily 10,7 procenta. Podíl Asie činil čtyři procenta a Afriky 1,3 procenta. Výnosy v ostatních státech světa činily tři procenta.

Vedení Colt CZ očekává, že celkové výnosy letos mohou dosáhnout 16 až 16,4 miliardy korun, což ve srovnání s konsolidovanými výnosy v roce 2022 představuje nárůst o 9,7 až 12,4 procenta. Očekávaná výše upraveného ukazatele EBITDA by letos mohla dosáhnout 3,2 až 3,4 miliardy korun, což by na horní hranici znamenalo meziroční nárůst o jedno procento.

Holding je předním světovým výrobcem ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson, Spuhr, swissAA a 4M Systems. Skupina má sídlo v České republice a výrobní kapacity v ČR, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku. Zaměstnává více než 2000 lidí. Ze 76 procent je vlastněna holdingem Česká zbrojovka Partners SE, zbývajících 24 procent tvoří veřejně obchodované akcie. Loni vykázala za celý rok rekordní výnosy téměř 14,6 miliardy korun. Upravený čistý zisk holdingu byl po zdanění bezmála 2,3 miliardy korun.