Bagdád - Skupina jezídských žen a dětí se dnes v Iráku po pěti letech strávených v zajetí teroristů z Islámského státu shledala se svými příbuznými. Rodiny se setkaly na odpočívadle na silnici mezi Sindžárem a Dohúkem a přítomní neskrývaly obrovské nadšení i slzy, napsala agentura AP.

Zejména 18 dětí ve věku od 10 do 15 let vypadalo velmi unaveně a nedělala jim dobře ani přítomnost úředníků či médií. Jeden z malých chlapců pouze zabořil svou tvář do náruče své tety a propukl v pláč. Vyzvednout si své děti dorazilo jen několik rodičů. Většina z nich se stále pohřešuje na území ovládaném Islámským státem, nebo v bojích přišli o život. Další z rodičů již rovněž uprchli do některé ze západních zemí a nyní doufají, že je jejich děti budou moci následovat.

Jak popsal jeden z nyní 13letých chlapců, jeho rodinu islamisté unesli v roce 2014. Od příbuzných ho přitom tehdy v jeho osmi letech oddělili a poslali na výchovu do rodiny bojovníků Islámského státu.

Skupina tří jezídských žen a 18 dětí se mohla se svými příbuznými setkat poté, co se jim podařilo dostat z poslední oblasti držené islamisty v okolí vesnice Baghúz na východě Sýrie. V pátek dorazili do Iráku a dnes se konečně shledali se svými rodinami.

Zejména oblast Sindžáru byla tradičním domovem jezídů. Islamisté zastřelili, setnuli hlavy, zaživa upálili nebo unesli více než 9000 příslušníků této náboženské menšiny. OSN tažení IS proti jezídům označila za genocidu.

Na 3000 příslušníků této komunity bylo vyvražděno, další tisíce uprchly. Podle vůdců komunity je více než 3000 jezídů nezvěstných.

V náboženství jezídů se mísí řada vlivů - od islámu, přes křesťanství až po zoroastrismus, což je starověké náboženství, které vzniklo dříve než islám. Členové IS je považují za uctívače ďábla.