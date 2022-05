Skupina Vypsaná fixa v období covidu vytvořila album Kusy radosti

Praha - Nová deska skupiny Vypsaná fixa Kusy radosti vznikla v průběhu minulých dvou let, kdy byla kulturní scéna zasažena protipandemickými opatřeními. Kapela původně zamýšlela nahrát jenom do zásoby tři písně, nakonec se však vzhledem k dostatku času rozhodla v natáčení pokračovat. Z rozervané doby jsme vytrhli naše Kusy radosti a slepili je dohromady, uvedl v rozhovoru s ČTK Michal Mareda vystupující pod jménem Márdi.

"Ty dva roky dozadu to nebyla jenom deprese. Byla i rozvolnění, občas se hrálo, a z toho jsme tu radost vlastně vytáhli. Chvíli to bylo smutnější, ale úplně smutné to zase nebylo," uvedl Márdi.

Všechny texty napsal Márdi. Obal a celou grafiku alb vytvořil kytarista Milan Kukulský (Mejla). Kusy radosti jsou také první deskou v nové sestavě. Kapelu definitivně opustil baskytarista Daniel Oravec (Mejn) a místo něj nastoupil Kryštof Mašek.

"Nebyly to pro kapelu lehké časy. Nejen, že jsme nemohli hrát, ale v lednu před prvním nahráváním nám náš dlouholetý basák Mejn sdělil, že už nechce dál pokračovat a že je paradoxně nejvhodnější doba na to, abychom za něj našli náhradu. Nezbývalo nic jiného než se s tím smířit. Naštěstí naši nabídku přijal Kryštof Mašek, který skvěle zapadl a nadšeně se zapojil i do práce na nové desce," sdělil Márdi.

Mašek tak doplnil základní trojici Michal Mareda (Márdi), Milan Kukulský (Mejla) a Petr Martínek (Pítrs), která je spolu od založení skupiny v roce 1994.

Novinku vzniklou pod společným dohledem producentů Dušana Neuwertha a Ondřeje Ježka představil singl a klip Buvol. Klip natočil v bláznivém duchu režisér Adam Vopička. Skupina studentů v něm jede v devadesátých letech na školní výlet společně autobusem. "Ze mně udělali řidiče autobusu, seděl jsem v karose celou neděli, což byl celý můj vklad do natáčení. Nic se nedělo, zjistili jsme, že herci musejí umět čekat," podotkl Márdi.

Album Vypsaná fixa pokřtí 22. června na Open Air Ledárny Braník v Praze. Během koncertního léta je čekají mimo jiné koncerty na festivalech Rock for People v Hradci Králové, Vysmáté léto v Kadani, Pekelný ostrov v Holýšově, Vysočinafest v Jihlavě nebo na putovním festivalu Hrady CZ. "Rádi bychom z nové desky zahráli šest až osm věcí, morálka kapely vzrostla, tak bychom v říjnu po festivalové sezoně klasicky objeli krajská města," podotkl Márdi.

Debutová deska Vypsané fixy Lunapark vyšla v roce 1998. Své předchozí, celkově deváté, album s názvem Kvalita vydali před třemi lety. Během roku 2007 spolupracovali na natáčení českého filmu Václav, který orámovala hudba z jejich tvorby. Zpěvák skupiny se ve filmu objevil i v epizodní roli. Při oslavách 25. výročí svého založení vystoupili na festivalu Rock for People v Hradci Králové společně s orchestrem PKF - Prague Philharmonia. Aranže písniček rockové kapely připravil dirigent, skladatel a klavírista Jan Kučera, šéfdirigent Karlovarského symfonického orchestru.