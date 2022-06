Skupina Vypsaná fixa na festivalu Rock for People i ve vedru roztančila davy

Hradec Králové - Skupina Vypsaná fixa dnes na festivalu Rock for People na letišti v Hradci Králové i v tropickém teple roztančila davy fanoušků pod pódiem. Pardubická čtveřice byla jedinou českou kapelou, která na festivalu vystoupila na hlavní scéně určené zahraničním hvězdám. Rock for People dnes končí. Hlavní hvězdou závěrečného programu bude americká kapela Green Day.

Koncert Vypsané fixy měl speciální charakter, protože tradiční účastník Rock for People hrál písně, které si v anketě na sociálních sítích zvolili sami diváci. "Co jste si vybrali, to zahrajeme," prohlásil na úvod vystoupení zpěvák a kytarista Michal Mareda vystupující pod jménem Márdi.

Z pódia s logem znázorňujícím obal jejich aktuálního alba Kusy radosti pak zazněly hity jako Ivan Trojan, Holka s lebkou, Antidepresivní rybička, 1982 nebo Lunapark. "Nic lepšího neumíme," řekl za jásotu tančících fanoušků Márdi.

Kapelu definitivně opustil baskytarista Daniel Oravec (Mejn) a místo něj nastoupil Kryštof Mašek. Doplnil základní trojici Michal Mareda (Márdi), Milan Kukulský (Mejla) a Petr Martínek (Pítrs), která spolu hraje od založení skupiny v roce 1994.

Po poledni vzbudila pozornost česko-norská skupina We are Domi se zpěvačkou Dominikou Haškovou. Dcera slavného hokejového brankáře Dominika Haška zazpívala i skladbu Lights Off, se kterou se kapela hrající mix skandinávského popu a elektropopu dostala do finále letošního ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Šestadvacetiletá rodačka z amerického Buffala tam se svými kolegy skončila na 22. místě.

Z tuzemských hudebníků dnes také vystoupí zpěvák 7krát3 nebo projekt Kašpárek v rohlíku, ale pořadatelé v letošním ročníku sázejí především na zahraniční kapely. Právě kvůli slavné skupině Green Day byl festival přesunutý z července na červen. Z dalších kapel se dnes představí punkrocková formace Sum 41 nebo Weezer.

Rock for People začal 15. června. Ve festivalovém areálu jsou tisíce fanoušků a další stále přijíždějí. Pořadatelé očekávají, že na večerní vystoupení Green Day dorazí 35.000 lidí.

Podle organizátorů festivalu je letošní 26. ročník zlomový, rozpočet festivalu poprvé překročil 100 milionů korun. Zatím museli řešit jen jednu nepříjemnost, když český rapper Redzed nevystoupil v původně avizovaném termínu kvůli údajné stížnosti na hluk z areálu. Také podle policie se festival zatím odehrává bez vážnějších incidentů.

Festival se na bývalém vojenském letišti koná od roku 2007, kam ho z kapacitních důvodů přestěhovali z Českého Brodu. V Hradci Králové ho v minulých letech navštěvovalo přes 20.000 příznivců převážně rockové hudby.