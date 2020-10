Skupina V4 je podle Petříčka nástrojem na prohloubení vztahů

Bratislava - Uskupení čtyř středoevropských států visegrádská čtyřka (V4), do které patří Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko, je nadále platformou na prohlubování a zlepšování vzájemných sousedských vztahů. Český ministr zahraničí Tomáš Petříček to řekl na konferenci Globsec v Bratislavě v diskusním panelu věnovaném další spolupráci v rámci visegrádské skupiny.

"Po dosažení klíčového cíle 90. let, a to integraci do euroatlantických institucí, je nyní cílem (V4) aktivně využívat členství v těchto institucích. Mnoho diskutujeme o evropských politikách. Je to platforma, jak sdílet naše zkušenosti s jinými částmi Evropy a světa," řekl Petříček v debatě s kolegy z Maďarska, Polska a Slovenska.

Visegrádskou skupinu označil Petříček za nástroj na posílení kontaktů mezi obyvateli a podporu občanské společnosti. "Naším zájmem není jen naše bezprostřední sousedství, ale i sousedství EU," dodal.

Podle šéfa maďarské diplomacie Pétera Szijjártóa jsou zmíněné čtyři středoevropské země největšími spojenci v rámci EU, které před koronavirovou krizí dosahovaly vyššího ekonomického růstu oproti evropskému průměru. "V4 považuji za nástroj, kterým mohou tyto země dosáhnout více než samostatně," řekl Szijjártó.

Zúčastnění ministři se v diskusním panelu nevyhnuli ani otázkám ohledně dodržování principů právního státu poté, co Evropská komise ve svém prvním ročním hodnocení vlády práva dala najevo největší výhrady k situaci v Maďarsku a v Polsku. Podle Szijjártóa je třeba hovořit o konkrétních výhradách, nejen obecně kritizovat na základě subjektivních kritérií.

"Žádný členský stát není perfektní. Všichni diskutujeme, jak můžeme v našich zemích zlepšit situaci ohledně vlády práva," řekl Petříček. Dodal, že vstupem do EU země souhlasily s tím, že jde o klub s pravidly.