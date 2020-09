Skupina Sto zvířat vydá album 30 let testováno na lidech

Praha - Skupina Sto zvířat, která slaví 30 let existence na tuzemské hudební scéně, vydá 10. října album s názvem 30 let testováno na lidech. Posluchači na něm najdou 12 nových písní s texty Tomáše Belka. Hudebně jde o směs ska, rocksteady, swingu a dalších žánrů, za kterou jako skladatelé stojí Jan Kalina, Mikoláš Nop a Jan Šobr, textařův syn Matěj Belko a dvěma písněmi přispěl bývalý člen kapely, kytarista a zpěvák Petr Ostrouchov. Prvním singlem se stala skladba Byl pozdní večer. ČTK o tom informoval kapelník Sto zvířat Jan Kalina.

"Byl jsem v minulosti zvyklý naběhnout do nahrávacího studia a všechno to namastit v kuse za týden za dva. Kvůli korona-omezením jsme tam ale chodili víckrát, vždy na tři dny. Udělali jsme pokaždé komplet tři písničky, bylo to příjemně rozdělené," uvedl Kalina, který jako výtvarník vytvořil vizuální tvář novinky, kde si pohrál zejména s piktogramy. Křest alba bude v listopadu podle situace ve Foru Karlín nebo v Paláci Akropolis.

Na chystané turné, které by mělo začít 6. listopadu v Liberci, vyrazí Sto zvířat v pozměněné sestavě. Po natočení alba kapelu opustili Jan Beruška Šobr (kytara), Willy Versteeg (baskytara) a Miki Nop (bicí). "Miki, Beruška a Willy mají nový soulový projekt. Děkujeme za roky skvělé spolupráce a těšíme se z nového alba, které jsme spolu ještě stihli natočit," uvedl Kalina s tím, že změna nezasáhne chod kapely ani plánované podzimní turné. "Skupina si totiž může vybírat z mnoha mladých hudebníků, kteří na uvolněných postech už v minulosti hostovali," doplnil.

Skupina vznikla v roce 1990 ze studentské kapely Matěj Čech a představila se pražskému publiku podzimním dvojkoncertem v Malostranské besedě. Natočila 17 klipů a odehrála více než 2300 koncertů v tuzemsku i zahraničí. Nové album je v pořadí dvanácté. Vychází po pěti letech od alba Ministerstvo mýho nitra a po třech letech od doprovodu sólového projektu zpěvačky Jany Jelínkové pod názvem Dáma s čápem. Jediná žena v devítičlenné skupině v nadsázce říká, že v mužské kapele "ztratila veškeré iluze o čemkoliv".