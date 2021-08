Skupina srovnatelná s Evropskou ligou, řekl po losu trenér Slavie

Praha - Fotbalisté Slavie se shodli, že jim los hlavní fáze Evropské konferenční ligy přisoudil skupinu, která svou obtížností připomíná spíše kvalitnější pohárovou soutěž Evropskou ligu. Pražané se utkají s Feyenoordem Rotterdam, Unionem Berlín a Maccabi Haifa. Čeští mistři očekávají vyrovnaný boj o první místo.

"Velice zajímavá skupina pro nás i pro fanoušky. Tým z bundesligy z hlavního města, Feyenoord obrovský klub a překrásný stadion. Plus izraelský mistr. Je to skupina srovnatelná s těmi týmy, s kterými jsme se potkávali v Evropské lize," řekl v nahrávce pro média slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Pražané jsou rádi, že mají velmi atraktivní soupeře. "S losem můžeme být spokojení. Vzhledem k tomu, co bylo v osudí, máme velmi atraktivní skupinu. Dojde na porovnání s jednou z top pěti lig v podobě Unionu Berlín, narazíme na skvělého soupeře v podobě Feyenoordu a k tomu zajímavá destinace jako Izrael, kde už jsme několikrát byli," poznamenal asistent trenéra Jaroslav Köstl.

"Los se s námi nemazlil, dostali jsme asi to nejtěžší, co jsme mohli. Na druhou stranu je to atraktivní pro lidi i pro nás a věřím, že uhrajeme spoustu bodů. Musíme proměňovat šance, nedělat zbytečné chyby a věřím, že první místo urveme my," prohlásil brankář Ondřej Kolář.

Do osmifinále v nově vzniklé soutěži přímo postoupí jen vítězové skupin, druzí v pořadí se do vyřazovací fáze zapojí o kolo dříve proti celkům na třetích místech v Evropské lize.

"Tím, že postupuje přímo do osmifinále jen jeden tým, určitě bude nahoře rvačka. Těžko odhadovat favority. Bude záležet i na pořadí zápasů, s kterými týmy se v jakém období potkáme. Je to hodně vyrovnaná skupina," mínil Trpišovský.

V Unionu Berlín na jaře hostoval z Edenu chorvatský útočník Petar Musa, jenž v tomto týdnu odešel ze Slavie do Boavisty Porto. Jiný ofenzivní hráč Pražanů Nizozemec Mick van Buren zase v mládí hrával za Feyenoord.

"V obou klubech máme, dá se říct, špiony. V Unionu byl Petar, Mick je odchovancem Feyenoordu. Jeho dědeček tam snad vyhrál titul a nějakou evropskou trofej. Určitě se o tom pobavíme, Mick už nás trochu Feyenoordem straší. Nechceme samozřejmě podceňovat ani izraelskou Haifu. Ale jsme z prvního koše, takže to velí, že máme hrát o postup, a budeme to chtít dokázat," uvedl Köstl.

"Když řekneme Maccabi Haifa, tak (brankář) Přéma Kovář hrál u jejich věčného rivala Hapoelu Haifa. Má tam spoustu kamarádů, takže určitě informace zjistí. Petar hrál v Unionu, takže věřím, že nám ty informace poskytne. No a Mick miluje holandský fotbal, takže ty informace bude mít taky. Věřím, že po téhle stránce budeme velmi dobře připravení," dodal Kolář.