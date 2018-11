Praha - Rocková skupina Škwor dnes v pražské O2 areně oslaví 20 let své existence. Vedle koncertu svým příznivcům ke svému jubileu nabídne výpravnou knihu Škwor/1998 - 2018. V příštím roce pak kapela vymění velké sály za komornější prostředí, když poprvé ve své kariéře vyrazí na akustické turné.

Velikosti koncertu podle pořadatelů odpovídá i jeho výpravnost. Návštěvníci O2 areny se mohou těšit na velkou scénu s velkým množstvím světel. Chybět nebudou ani pro Škwor charakteristické ohně i další pódiové efekty. "Aktuálně se v nás mísí nervozita, natěšenost i stres. Věnujeme se tomuto koncertu přes rok, jsme zvědaví, jestli všechno dopadne tak, jak jsme naplánovali. Už od začátku plánování samozřejmě řešíme i to, kolik asi dorazí lidí, a k našemu velkému potěšení to překonává i ty nejoptimističtější odhady, když to vypadá, že bude plný dům," uvedla kapela.

Na místě bude k prodeji kniha Šwor/1998 - 2018 nabízející více než 300 fotografií, z nichž velká většina dosud nebyla zveřejněna. Kromě fotek kniha obsahuje autentické vzpomínky hudebních publicistů a lidí z blízkého okolí kapely. Nechybí různé zajímavosti či informace ze zákulisí a samozřejmě ani biografie jednotlivých členů. Zajímavým bonusem pro všechny fanoušky pak bude také zpěvník největších hitů.

Na příští rok Škwor chystá koncerty v menších sálech s komorní atmosférou. Sérii akustických vystoupení zahájí 1. března příštího roku v Táboře.

Skupina Škwor vznikla v roce 1998 a o dva roky později zvítězila v soutěži hudebních talentů Rock Made in Gambrinus. Debutové album Mayday vydala kapela v roce 2000 ještě pod jejím starým názvem Skwar.