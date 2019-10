Skupina senátorů vyzvala k větší podpoře obnovitelných zdrojů

Praha - Česko by si mělo stanovit ambicióznější cíle při rozvoji obnovitelných zdrojů energie. Ministerstvo průmyslu a obchodu k tomu dnes vyzvala skupina 24 senátorů z klubů Starostů a nezávislých (STAN), KDU-ČSL, ČSSD a Senátor 21. Senátoři žádají, aby ministerstvo upravilo Národní klimaticko-energetický plán a posílilo v něm budoucí význam obnovitelných zdrojů. Vyjádření ministerstva ČTK zjišťuje.

Plán vznikl na základě českých závazků vůči Evropské unii a obsahuje závazky v oblasti energetiky a ochrany klimatu, které chce Česko splnit do roku 2030. Senátoři ale tvrdí, že dokument je málo ambiciózní. Požadují především zvýšení cíle na podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie z nynějších 20,8 procenta na 24 procent. Podobné výhrady měla i Evropská komise, která Česku v červnu doporučila, aby cíl činil alespoň 23 procent. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v uplynulých týdnech opakovaně uvedl, že Česko navýší svůj plánovaný cíl na 22 procent.

Senátoři žádají i zvýšení cíle pro podíl obnovitelných zdrojů na celkové výrobě elektřiny v Česku. Podle nich by se Česko mělo zavázat, že se tento podíl do roku 2030 zdvojnásobí proti současnosti. Ministerstvo průmyslu by podle senátorů mělo také více zapojit města a obce do rozvoje obnovitelných zdrojů, a posílit tak jejich energetickou soběstačnost.

"Náročnost cesty k uhlíkové neutralitě nesmí být apriorním důvodem pro odmítání přechodu na čistší výrobu energie, e-mobilitu nebo větší energetickou efektivitu. Jsme přesvědčeni že by mělo být v národním zájmu a strategickým cílem země rozvoj moderních a čistých technologií podporovat," uvedli senátoři ve společném prohlášení.

Členské státy EU se loni dohodly na strategii snižování emisí. Cílem je zajistit do roku 2030 zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v celé unii na 32 procent, zlepšit energetickou účinnost o 32,5 procenta a snížit emise oxidu uhličitého nejméně o 40 procent.