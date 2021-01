Skupina senátorů do konce týdne podá ústavní žalobu kvůli daním

Praha - Skupina 19 senátorů napadne do konce týdne u Ústavního soudu způsob schválení daňového balíčku. Uvedla to dnes Česká televize. Senátor David Smoljak (STAN) ČT řekl, že senátorům vadí především způsob, jakým byl balíček přijat, a následné kroky prezidenta Miloše Zemana. Změny související s daňovým balíčkem vstoupily v platnost 1. ledna.

"To, co se zákonem udělal pan prezident, to přesahuje všechny představy, protože on s tím naložil úplně mimoústavně, on ho vlastně nechtěně vetoval, ale prohlásil, že ho nevetoval, čímž do toho vnesl totální chaos," řekl Smoljak televizi. Na zákonu ale podle něj bylo špatně "úplně všechno". Jako příklad uvedl, že byl přijat v noci bez jakékoli předchozí debaty, bez projednání ve výborech a bez analýz. Senátoři z klubu Starostů už koncem roku oznámili, že kvůli pochybnostem o správnosti postupu prezidenta jsou připraveni napadnout balíček u Ústavního soudu.

Postup prezidenta ale v televizi hájila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Podle ní prezident postupoval naprosto v souladu s Ústavou. V dopise předsedovi Sněmovny Radku Vondráčkovi (ANO) prezident podle ministryně "naprosto a najisto postavil svoji vůli".

Daňový balíček vyšel ve Sbírce zákonů na Silvestra a v účinnost vstoupil od pátku 1. ledna. Zrušila se tak superhrubá mzda a místo ní začalo platit zdanění příjmů fyzických osob sazbami 15 a 23 procent. Zvýšila se také roční daňová sleva na poplatníka o 3000 korun a snížila se sazba spotřební daně z nafty o korunu na litr. Schválená a platná podoba daňového balíčku znamená pro státní rozpočet výpadek příjmů v letošním roce 87,5 miliardy korun. Státní rozpočet schválený se schodkem 320 miliard korun s tím ale nepočítá.

Koncem roku vypukly kvůli balíčku spory. Prezident zákon nevetoval, ale ani nepodepsal. Nelíbí se mu, že daňová změna může podle něj prohloubit nepříznivý vývoj veřejných financí, zejména státního rozpočtu. Podle některých politiků i právníků je ale možné, že prezident formulací dopisu předsedovi Sněmovny zřejmě omylem normu vetoval. Tím pádem by o ní měla znovu hlasovat Sněmovna. Hrad ale trvá na tom, že prezident zákon nevetoval.