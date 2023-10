Skupina Rolling Stones oslavila v New Yorku vydání nového alba

Britská skupina Rolling Stones oslavila vydání nového alba Hackney Diamonds, 19. října 2023, New York.

New York - Britská kapela Rolling Stones ve čtvrtek večer v newyorském klubu Racket NYC oslavila vydání nového alba Hackney Diamonds, své první studiové nahrávky po 18 letech. Skupina, která hraje rock'n'roll už sedmou dekádu, zahrála na soukromém večírku v přeplněném klubu sedm písní, z toho čtyři z nového alba, které jí vyneslo jedny z nejlepších recenzí za poslední desítky let. Informovaly o tom dnes zahraniční tiskové agentury.

Osmdesátiletý frontman Mick Jagger během koncertu v klubu na západním Manhattanu podle agentury Reuters vtipkoval, že částečnou motivací k návratu členů kapely do studia byla právě představa, že novou desku uvedou zase v New Yorku. Už v minulosti představovali "stouni" některá svá alba s velkou pompou na Manhattanu: jednou pomalu projížděli na korbě kamionu po Páté avenue, při jiné příležitosti dorazili ve vlaku na nádraží Grand Central Terminal.

"Tyhle předváděčky nám tak chyběly, že jsme se museli vrátit a natočit další album," řekl Jagger uprostřed setu, v němž se střídaly nové skladby s dobře známými hity, jako jsou Jumpin' Jack Flash či Tumblin' Dice.

Koncert zakončilo společné vystoupení s Lady Gaga s písní Sweet Sounds of Heaven, pomalé skladbě z nového alba z bluesovým nádechem, která připomíná klasiku ze sedmdesátých let Moonlight Mile. Gaga v třpytivém červeno-černém overalu a Jagger v tradiční přiléhavé černé košili zazpívali duet a navzájem napodobovali své taneční kreace, píše Reuters.

Album Hackney Diamonds, jehož název odkazuje na britský slangový výraz pro rozbité sklo, je první původní studiovou nahrávkou od roku 2005, kdy kapela vydala album A Bigger Bang, a první nahrávkou od smrti bubeníka Charlieho Wattse v roce 2021. Jádro kapely vedle Jaggera nadále tvoří kytaristé Keith Richards (79) a Ron Wood (76). Druhý jmenovaný je členem kapely už téměř 50 let, a to se k ní přidal až v roce 1975, tedy 13 let po jejím založení.

Kromě Lady Gaga na novém albu hostují Stevie Wonder, Paul McCartney a Elton John. V písni Live by the Sword se ke kapele vrací baskytarista Bill Wyman, který kapelu opustil v devadesátých letech, a zazní v ní ještě bicí Charlieho Wattse. Album uzavírá skladba Rolling Stone Blues od Muddyho Waterse, která stála u zrodu názvu kapely.