Skupina PPF chce podruhé jednat s Monetou o spojení s Air Bank

Praha - Moneta Money Bank obdržela od skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera podruhé návrh na zahájení jednání o případném sjednocení s Air Bank, českým a slovenským Home Creditem a tentokrát i se značkou Zonky, respektive společností Benxy. Moneta to dnes zveřejnila jako povinně uveřejňovanou informaci a dodala, že je připravena s PPF o akvizici jednat. Podobný plán měla PPF na podzim 2018, transakce ale byla nakonec zrušena. Nyní PPF učinila i dobrovolný návrh na odkoupení části akcií Monety od jejích akcionářů až do výše 20 procent. Představenstvo Monety se má k odkupu vyjádřit do 29. ledna.

Skupina PPF ve veřejném návrhu uvádí, že v Monetě nyní drží podíl 0,63 procenta. Dobrovolný veřejný návrh na odkup akcií se týká všech akcionářů Monety, PPF nabízí za akcii 80 korun. Akcie Monety dnes na pražské burze zakončily obchodování na ceně 67,10 koruny. Návrh předpokládá odkup akcií, jejichž celková jmenovitá hodnota při započtení podílu PPF v Monetě nepřesáhne 20 procent, s právem PPF tento maximální objem jednostranně navýšit až na 29 procent.