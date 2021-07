Skupina OPEC+ se dohodla na postupném zvyšování těžby

Vídeň - Zástupci zemí skupiny OPEC+ se dohodli na postupném zvyšování těžby od srpna. Do konce roku budou měsíčně zvyšovat denní produkci o 400.000 barelů ropy, uvedla skupina v prohlášení po dnešním jednání. Ropný kartel tak chce zmírnit ceny suroviny, které během zotavování světové ekonomiky z pandemie covidu-19 vystoupaly na dvouapůlletá maxima.

Skupina se též shodla na prodloužení platnosti dohody o omezení těžby do konce roku 2022. Původně měla dohoda platit do dubna 2022. Vznikl tak manévrovací prostor pro případ, že by mutace koronaviru zkomplikovaly zotavení globální ekonomiky.

Skupinu OPEC+ tvoří Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojenci v čele s Ruskem. Po kolapsu poptávky způsobeném pandemií se skupina dohodla na snížení těžby o rekordních 9,7 milionu barelů denně. Postupně však těžbu zvyšuje, a to díky oživení globální ekonomiky a také proto, že cena suroviny už se zotavila. V současnosti dohodnuté snížení činí 5,8 milionu barelů denně.

V dubnu se skupina dohodla na postupném zmírňování těžebních omezení v období od května do července. Neshody mezi Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty na počátku července přinutily OPEC+ zrušit rozhovory o dalším zvýšení těžby.

Rijád i SAE podporovaly okamžité zvýšení produkce, ale emiráty se postavily proti saúdskoarabské iniciativě prodloužit pakt do prosince 2022, aniž by získaly vyšší těžební kvótu. V zájmu překonání neshod se nakonec skupina OPEC+ domluvila na nových těžebních kvótách pro několik členů od května 2022, včetně SAE, Saúdské Arábie, Ruska, Kuvajtu a Iráku.

Podle výpočtů agentury Reuters celková úprava zvýší dodávky od května příštího roku o 1,63 milionu barelů denně. V SAE se základní údaj těžby, z níž se počítá snížení, zvýší od května 2022 na 3,5 z dnešních 3,2 milionu barelů ropy denně. Saúdské Arábii a Rusku se zvýší těžební kvóta na 11,5 ze současných 11 milionů barelů denně.