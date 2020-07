Skupina o záchranu se v 1. lize nedohraje, nikdo nesestoupí

Praha - Nadstavbová skupina o záchranu se v první fotbalové lize nedohraje a do druhé ligy nikdo nesestoupí. Ligová fotbalová asociace (LFA) oznámila, že výskyt nového koronaviru v týmu Opavy, která dnes musela do dvoutýdenní karantény, znemožní dokončení skupiny. Ligový výbor proto v nejbližších dnech rozhodne o předčasném ukončení sezony nejvyšší soutěže.

V šestičlenné skupině o záchranu zbývala sehrát dvě kola, která byla už na začátku července odložena kvůli několika případům koronaviru v týmu Karviné. Po třítýdenní vynucené pauze se měly hrát tři zápasy dnes a tři v neděli. Nález covidu-19 u jednoho hráče Opavy ale dokončení sezony zhatil. Vzhledem k dvoutýdenní karanténě Slezanů by se skupina o záchranu nestihla dohrát do 2. srpna, který byl nejzazším termínem.

Žádný z trojice týmů Karviná, Opava a Příbram, jimž hrozil pád do druhé ligy, tak nesestoupí. Do nejvyšší soutěže prošly vítězné Pardubice a druhá Zbrojovka Brno, třetí Dukla Praha nepostoupí. V minulém týdnu kluby rozhodly o zrušení baráže. Příští ročník první ligy bude hrát 18 týmů.

LFA zatím zbylá dvě kola odložila. Mandát k ukončení soutěže má ligový výbor, který zasedne v nejbližších dnech, zřejmě hned v pátek. "S ohledem na nemožnost dohrát všechna utkání první ligy ve stanoveném nejzazším termínu do 2. srpna bude ligový výbor v nejbližších dnech nucen učinit rozhodnutí o ukončení soutěžního ročníku první ligy bez určení konečného pořadí družstev," uvedla LFA v prohlášení.

Zbylé dvě nadstavbové skupiny o titul a o Evropu se dohrály. Konečné pořadí sice nakonec nebude určeno, Slavia Praha ale o obhajobu mistrovského primátu nepřijde.

Nákazu koronavirem u jednoho hráče v opavském týmu oznámila jen pár hodin před dnešním plánovaným domácím zápasem s Olomoucí ředitelka krajské hygienické stanice Pavla Svrčinová. Nejmenovaný fotbalista podle ní začal mít zdravotní problémy v úterý nebo ve středu, do té doby trénoval s týmem.

"Všichni musí jít do karantény, všichni na testy. Objednáváme je na testy, pak budou 14 dní v karanténě, potom půjdou znovu na testy. Také nařizujeme dezinfekci celého stadionu včetně masáží, rehabilitací, šaten," uvedla Svrčinová.

Ve skupině o záchranu měly už před plánovanou dohrávkou jistotu udržení Olomouc, Teplice a Zlín. Karviná měla náskok dvou bodů na předposlední Opavu a poslední Příbram. Nález v Opavě všem třem ohroženým klubům pomohl, v případě dohrání soutěže by totiž nejhorší z nich sestoupil.

Dukla se smiřuje s tím, že se letos do první ligy nevrátí. "Pro mě je to opravdu velké překvapení. Nakaženému hráči přeji brzké uzdravení. Tímto zůstává FK Dukla Praha s největší pravděpodobností ve druhé lize, další komentář je asi zbytečný. Mám pouze obavy o příští soutěžní ročník, bude to jeden velký zmatek," uvedl na sociální síti výkonný a sportovní ředitel Dukly Pavel Vandas ještě předtím, než LFA oficiálně oznámila, že sezonu nepůjde dokončit.

Teplický tým zastihla zpráva o tom, že se dnes nebude hrát, už cestou k utkání. "Mančaft vyrážel někdy kolem půl desáté. Dostali jsme zprávu, že se máme otočit. Takže jsme obraceli autobus někde na půli cesty," řekl ČTK tiskový mluvčí teplického klubu Martin Kovařík.

Skupinu o záchranu už na začátku července zkomplikovalo několik pozitivních případů v týmu Karviné. Kontrolní test v minulém týdnu již měli všichni hráči negativní a mohli se vrátit do tréninku. V květnu při restartu ligy po dlouhé pauze od poloviny března měli po jednom nakaženém hráči ve Slavii a v Mladé Boleslavi, to ale tehdy obnovení sezony nezhatilo.

Tabulka skupiny o záchranu:

1. Olomouc 33 9 13 11 39:40 40 2. Teplice 33 9 11 13 37:51 38 3. Zlín 33 9 6 18 30:52 33 4. Karviná 33 5 12 16 25:46 27 5. Opava 33 5 10 18 17:50 25 6. Příbram 33 6 7 20 21:55 25