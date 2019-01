Praha - Skupina Nerez vydává novou nahrávku Zlom, na němž se zakládající členové Vít Sázavský a Zdeněk Vřešťál spojili se zpěvačkou Luciou Šoralovou. Deska vydaná pod označením Nerez & Lucia obsahuje 12 převážně autorských písní od dua Vřešťál a Šoralová, zpěvák Sázavský plnil především roli aranžéra. Album vychází 8. února jako CD i vinyl, naváže na něj turné začínající 15. března v plzeňské Měšťanské Besedě. Křest alba se uskuteční 8. dubna v pražském divadle Kalich.

"Zlom se album jmenuje proto, že se jedná o zlom mezi starým Nerez a novým Nerez & Lucia, zlom mezi starými a novými autory Luciou Šoralovou a Zdeňkem Vřešťálem, zlom mezi slovenštinou a češtinou, zlom mezi generacemi muzikantů a také zlom v našich hlavách, kde se to vaří a vznikají písně," řekl v rozhovoru s ČTK Sázavský.

Vedle nových skladeb jako Ederlezy, Ani ohevet otcha, Možnože nebo titulní Zlom jsou na albu písně Kytička a Budem si spolu žít z bývalého repertoáru. "Staré 'nerezovky' jsme vybrali ty, které nevyšly na žádném studiovém albu," podotkl Sázavský. Album nabízí čardáš, folkovou baladu, reggae, šanson i akustickou pop music s texty v češtině, slovenštině, hebrejštině, srbochorvatštině či romštině.

"Dlouho jsme váhali, jestli ještě někdy obnovíme Nerez, protože Zuzana Navarová je nenahraditelná. Občas jsme sice pár písní Nerez zahráli například s Klárou Vytiskovou, Marií Rottrovou nebo Katkou Koščovou, ale šlo jen o hostování. Lucia si nás našla sama a přesvědčila nás, že právě ona doplní onen chybějící třetí vrchol tvůrčího trojúhelníku," řekl Vřešťál. "Zdravá konkurence dvou tvůrců v jedné kapele byly hlavním motorem starého Nerezu. A dnes tu opět jsou dva naprosto odlišní textaři a skladatelé, které usměrňuje a doplňuje aranžér Vít Sázavský. Opět se krásně hádáme o muziku a z těchto půtek vzniká nový repertoár. Starý Nerez skončil právě v okamžiku, kdy jsme se přestali hádat," dodal.

Zpěvačka a skladatelka Šoralová nahradila zesnulou zpěvačku, textařku a skladatelku Zuzanu Navarovou. Kvůli angažmá v Nerezu utlumila své další umělecké aktivity, stejně jako kapela Neřež Vřešťála a Sázavského. Šoralová poslouchá Nerez od svých jedenácti let. "V žádném případě se nesnažím nahrazovat Zuzanu, které si strašně vážím. Vzdáváme hold tomu, co bylo dobré a snažíme se udělat něco nového. Zuzana byla introvertní, já to mám úplně jinak," uvedla.

Kapela Nerez & Lucia má před sebou na jaře rozsáhlé turné po Čechách a Moravě, na které naváže řada koncertů na Slovensku. Vystoupí také na velkých letních festivalech, například akci Benátská! v Liberci. Kromě základního tria jsou členy kapely francouzský kontrabasista Grégoire Brun, hráč na akordeon a saxofon David Lomič a multiinstrumentalista Robert Fischmann. "Je nás šest, všichni zpíváme a většina z nás hraje na několik hudebních nástrojů. Naše zvukové možnosti jsou vlastně neomezené," řekl Sázavský.

Nerez byl s nahrávkami Masopust, Na vařený nudli a Ke zdi jednou z nejpopulárnějších formací na tuzemské hudební scéně. Vřešťál a Sázavský v roce 2009 převzali platinovou desku Supraphonu za prodej nahrávky Nerez...a bastafidli!. Komplet DVD a dvou CD se tři roky objevoval mezi třiceti nejlépe prodávanými DVD na českém trhu.