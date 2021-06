Skupina Morcheeba vystoupí v září na pražském Výstavišti

Praha - Britská skupina Morcheeba vystoupí 11. září na pražském Výstavišti. Její koncert bude součástí hudební akce Metronome Prague Warm Up, která se uskuteční ve dnech 10. až 12. září. Třídenní akce se sloganem Musíme to nažhavit! bude předzvěstí festivalu Metronome Prague přesunutého kvůli pandemii koronaviru na 23. až 26. června příštího roku. ČTK o tom za pořadatele informovala Zuzana Kantorová.

"Na rozsáhlý a poněkolikáté odkládaný ročník Metronome Prague si ještě rok počkáme. Přichází ale čas to už trochu nažhavit a sejít se na unikátních hudebních akcích. Metronome Prague Warm Up bude na konci sezóny jednou z možností, jak se naživo natěšit na rok 2022, kdy se hudební scéna vrátí v plné síle. Jako jedna z prvních zahraničních kapel dorazí do Prahy už teď v září kultovní Morcheeba, která svým hudebním vystoupením a světovou premiérou nového singlu na dálku podpořila koncert Národ sobě - kultura tobě, který jsme ve spolupráci s ČT art odvysílali v únoru," uvedl jeden z pořadatelů akce David Gaydečka.

Morcheeba přiveze nový repertoár z aktuálně vydaného alba Blackest Blue. "Když jsme nemohli na turné, soustředili jsme se nejen na samotné psaní písní, ale mohli je také důkladně vybrousit," uvedl k písni kytarista Ross Godfrey, který skupinu založil spolu se svým bratrem Paulem a zpěvačkou Skye Edwardsovou.

Kapela Morcheeba vydala v roce 1996 debutové album Who Can You Trust? Ačkoli vznikla v době, kdy hudební scéně dominovaly elektronické projekty, dokázala přimíchat k elektronickým zvukům řadu dalších vlivů. "Použili jsme všechno, co nám připadalo správné. Z 50. let jsme si vzali blues, z 60. psychedelii, ze 70. dub reggae, z 80. electro a z 90. hip hop," konstatoval Ross Godfrey.

Zakladatelská dvojice Edwardsová a Ross Godfrey, obklopena dalšími hudebníky, vystoupila na zatím posledním uskutečněném ročníku festivalu Metronome Prague v roce 2019.

Pátý ročník Metronome Prague by se měl uskutečnit 23. až 26. června příštího roku na pražském Výstavišti. Pořadatelé zatím oznámili, že mezi účinkujícími budou australský muzikant a zpěvák Nick Cave s kapelou The Bad Seeds, britské indiepopové duo Oh Wonder a americký zpěvák, multiinstrumentalista, skladatel a producent vystupující pod jménem Beck.