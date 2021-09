Skupina Mig 21 po sedmi letech vydává nové studiové album Džus noci

Praha - Skupina Mig 21 připravila po sedmi letech nové studiové album Džus noci. Na páté řadové desce kapely se objevily i písně Svoboda není levná věc, Hurá, Hyjé!, Hej kámo nebo TěsněVedleSebe, které už fanoušci znají v klipové či streamingové podobě. Novinku uvedl singl Hádej, co žena žádá, ke kterému vzniká animované video v režii designera Matyáše Vordy. Album předznamenává turné, které začne 8. října ve Svitavách a skončí pražským trojkoncertem v Lucerna Music Baru 25. listopadu. ČTK o tom za vydavatelství Universal Music informovala Tereza Burdová.

"Čtyři písně jsme měli hotové už před tím pandemickým časem, ale těch zbylých osm věcí vznikalo v atmosféře, kdy nešlo koncertovat, kdy jsme si nemohli být jisti, jestli se nám tým kolem kapely nerozutíká někam za jistějším výdělkem, kdy se člověk probudil a věděl, že jediné, co ho drží nad vodou, je, že má rozdělanou písničku a kdyby neměl, tak by se nejspíš uchlastal k smrti," uvedl ke vzniku desky zpěvák a textař Jiří Macháček. Hudbu složil Tomáš Polák.

Píseň Hej kámo! zařadila kapela, která se označuje jako "chlapecká, taneční, pěvecká a striptérská skupina z Prahy 5-Smíchova", na loňský výběr starších nahrávek Hity a rarity. Ve videoklipu musely být zamýšlené striptérky kvůli vládním protipandemickým opatřením nahrazeny samotnými muzikanty.

Na albu Džus noci je řada hostů v čele s herečkami Erikou Stárkovou a Marthou Issovou, které s Macháčkem zpívají skladbu Svádíš, v Tykej mi hostují Matěj Ruppert a Radek Škarohlíd. Původně šlo o duety. "Vyplynulo, že do písní je potřeba ještě někdo třetí. Tykej mi byla původně o dvou kamarádech, kteří si předávají nějakou zkušenost. Ukázalo se, že když si ji budou předávat tři, bude to lepší. Stejné to bylo se Svádíš. Se třemi hlasy má větší napětí," podotkl Polák.

Mig 21 vznikl v roce 1998. Vedle herce a zpěváka Macháčka sestavu tvoří Jan Hladík (bicí), Pavel Hrdlička (trubka), Tomáš Polák (kytara) a Adam Stivín (baskytara). Na koncertech sestavu posiluje stálý hosty Matej Benko (klávesy). Jejich první studiové album Snadné je žít vyšlo v roce 2001 a obsahuje hity Snadné je žít a Slepic pírka, které dodnes mají zásadní postavení na koncertech kapely. Nahrávka zároveň v roce svého vydání získala dvě nominace na hudební ceny Anděl. Před šesti lety kapela převzala platinovou desku za prodej 6000 kusů své desky s názvem Album.