Skupina MeSES doporučuje spojit třetí dávku s očkováním proti chřipce

Praha - Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) vedená epidemiologem Petrem Smejkalem doporučuje spojit přeočkování proti covidu-19 s očkováním proti sezonní chřipce. Uvedla to ve stanovisku k podání třetí dávky vakcíny. Podporuje podmínky nastavené ministerstvem zdravotnictví, aby byli prioritně znovu očkovaní lidé nad 60 let a pracovníci ve zdravotnictví a sociálních službách. Posilující dávku vakcíny by podle nich měly dostat i osoby s mentálním postižením. Podmínky podávání třetí dávky dnes projedná vláda, registrovat by se k ní mělo být možné od 20. září. Lidé dostanou SMS s upozorněním, že se mohou nechat přeočkovat.

"Publikované výsledky studií ukazují, že imunitně oslabení jedinci profitují z podání třetí dávky vakcíny," uvedla MeSES. Doporučuje ji proto podat nejen jako ochranu před těžkým průběhem případné nákazy těchto osob, ale také lidem, kteří s nimi přicházejí do častého styku. Třetí dávku navrhuje v souladu s ministerstvem minimálně osm měsíců po dokončení očkování.

Podání třetích dávek může podle MeSES i celkově snížit riziko dalšího nadměrného zatížení nemocnic a nutnosti znovu odkládat některou zdravotní péči, která není nezbytně nutná.

"Závažné průběhy covid-19 a úmrtí u plně vakcinovaných byly zjištěny u lidí s dalším rizikovým onemocněním, například hypertenzí, diabetem, srdečním onemocněním, chronickým onemocněním ledvin a plic, demencí nebo rakovinou," píše se ve stanovisku s odkazem na zahraničí studie.

Dalšími velmi ohroženými lidmi jsou pacienti takzvaně imunokompromitovaní, tedy kterým je léčbou potlačovaný imunitní systém, například po transplantacích. Je u nich vyšší riziko nákazy, ale také vyšší pravděpodobnost dlouhodobě trvající infekce, kdy déle virus vylučují a roste riziko přenosu na jejich blízké.

Osoby s mentálním postižením jsou ohrožené těžkým průběhem a pravděpodobnost infekce je u nich zvýšena omezenou schopností systematicky dodržovat hygienická pravidla, která riziko nákazy snižují.

Podle MeSES nová studie naznačuje, že podání vakcíny proti chřipce spolu s vakcínou proti covidu-19 je bezpečné a účinné. "Společné podání těchto vakcín by bylo výhodné i z hlediska logistického, protože rizikové skupiny, pro které je prioritně chřipková vakcína doporučena a případně i hrazena, se překrývají se skupinou rizikových jedinců, kteří by z třetí dávky proti covid-19 profitovali," dodali odborníci. Připravují se i vakcíny rovnou kombinované.

Skupina MeSES vznikla v polovině letošního března jako odborný poradní orgán ministerstva zdravotnictví v souvislosti s rychlým šířením koronavirové epidemie. Svá doporučení předávala i vládě a radě vlády pro zdravotní rizika. V květnu ministerstvo spolupráci bez předchozí dohody ukončilo, MeSES stanoviska dál vydává pro veřejnost.